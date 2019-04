"Game of Thrones": "Daenerys" e "Ygritte" "incomodaron" a Kit Harington con estas preguntas

A una semana del regreso de la serie más esperada de la televisión "Game of Thrones", el actor Kit Harington, protagonista de la ficción, fue invitado como anfitrión del programa "Saturday Night Live". Y durante este show de humor, estuvo acompañado de Emilia Clarke, John Bradley y Rose Leslie, quienes le hicieron preguntas incómodas.



Harington en el escenario se mostró emocionado al hablar del final de la serie, cuando Emilia Clarke emergió del público y le preguntó cómo termina "Game of Thrones". "Espera un segundo. Emilia, estás en la serie. Ya lo sabes", respondió.



"Bueno, sí, pero, ya sabes, lo olvidé. Quiero decir, ha pasado tanto tiempo desde la última temporada. Además, muchas de mis escenas son con 'dos dragones', así que técnicamente soy yo y una pantalla verde llena de cables", dijo Clarke , antes de terminar su intervención: "¿Recuerdas en la sexta temporada cuando tuvimos relaciones sexuales?", preguntó Clarke.



"Sí, lo recuerdo", respondió Kit con cara de sorprendido. "¿Sabes que lo filmaron?", añadió la actriz. El actor decidió pasar con otras preguntas.

Desde el público también habló Bradley, quien interpreta a Samwell Tarly. El actor reveló que ha visto tan poco del guión que ni siquiera sabe lo que le sucede a su propio personaje."Kit, ¿crees que seguiremos viéndonos después de la serie, como los mejores amigos?", agregó. Harrintong afirmó que sí, pero que por el momento no tiene tiempo los mismo días libres de Bradley. "Cómo has cambiando", respondió indignado Bradley.



Rose Leslie tomó la palabra y luego de que Harington la presentara como su esposa en el programa. Además, indicó que no iba a decir nada sobre el final de la serie. "No me importa eso, no soy una nerd", respondió. La actriz que interpretó a Ygritte consultó: "¿Qué vamos a hacer por dinero ahora? Nosotros no hemos ahorrado nada, y tú sueles decir soy el Rey del norte, podemos pedir ubereats todos los días".



Finalmente, la esposa del actor le preguntó cuándo dejará que le vuelva a crecer la barba. "Yo también te amo", respondió Harrintong.