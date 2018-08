"Game of Thrones": todo lo que han dicho los actores sobre su final

"Game of Thrones" todavía está lejos del estreno de su temporada final, pero ello no ha impedido que la expectativa de los fans se mantenga intacta. Pese a ello, los actores no han querido soltar prenda sobre lo que sucederá en el cierre de la serie.

No obstante, lo anterior no significa que el reparto de "Game of Thrones" se haya negado a hacer algunos comentarios sobre la temporada que está por llegar. Esta galería (arriba), reúne las declaraciones previas de los artistas involucrados en la producción.

Más allá de las constantes preguntas de la prensa y los seguidores, el elenco de "Game of Thrones" se ha mostrado sumamente cuidadoso de no revelar detalles al momento de hablar respecto a su trabajo.

La mayor parte de los actores coincide en que el final de la serie realmente sorprenderá a los fans. Entre ellos se encuentra Joe Dempsie, actor que da vida a Gendry, quien ha dicho que el rodaje de la última temporada no ha sido cronológico, pues la producción quería que incluso el reparto no tuviera claro el final. La idea es evitar los 'spoilers', incluso a costa de los protagonistas.

Las declaraciones de los artistas también han tenido puntos de divergencia. Un ejemplo puede encontrarse en las palabras de Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) hace unos meses, señalando que creía que la producción de "Game of Thrones" estaba filmando varios finales distintos para despistar a los actores.

Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) se mostró señalando escéptico al ser consultado sobre dichos finales múltiples, aduciendo que lo "costoso" que era rodar "Game of Thrones" hacía que ello no fuera una idea demasiado inteligente.