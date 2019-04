Game of Thrones: ¿cuánto dinero ganan sus actores?

Game of Thrones está a pocos días de estrenar su octava y última temporada, y lo más sorprendente, más allá de saber lo que pasará en la serie, es la cantidad de dinero que ganar los actores por episodio. El reparto principal, como Emilia Clarke, Kit Harington, Lena Headey, Peter Dinklage y Nikolaj Coster-Waldau, se encuentran entre los actores mejor pagados de la televisión.

Los actores de GoT son ahora personalidades conocidas alrededor del mundo, por lo que las especulaciones sobre sus sueldos siempre son temas de discusión en redes sociales. Pero no solo los seguidores del ‘Juego de Tronos’ son los más interesados en saber cuánto ganas sus intérpretes favoritos, muchos medios especializados han realizado listas de los suelos de cada uno de los actores de la serie más popular de la televisión.

Entonces, ¿cuánto ganan Emilia, Kit, Lena, Peter, Nikolaj y el resto del elenco? A continuación, conoce los ingresos de cada uno de ellos, según datos brindados por la revista Cosmopolitan.

KIT HARINGTON

Pago por episodio: $ 500,000

Valor Neto: $ 12 millones

Kit Harington es Jon Snow en Game of Thrones. (Foto: HBO) Kit Harington es Jon Snow en Game of Thrones. (Foto: HBO)

Kit Harington es uno de los principales actores de GoT, así que gana mucho de dinero. Antes de la serie no era muy conocido, lo que significa que su salario durante las primeras temporadas probablemente era muchos menos. Pero todo eso cambió en 2014.

Según los informes de Deadline, Harington negoció su salario por episodio a $ 300,000 justo a tiempo para las temporadas cinco y seis. Hubo 10 episodios en cada temporada, lo que significa que ganó hasta $ 6,000,000 en total.

Y luego en las temporadas siete y ocho, el actor y sus compañeros del elenco renegociaron con HBO y se llevaron $ 500,000 por episodio. La séptima temporada tuvo siete episodios y la octava temporada tendrá seis, lo que significa que Kit está haciendo un total de hasta $ 6,500,000. Entonces, la suma total es de $ 12.5 millones.

LENA HEADEY

Pago por episodio: $ 500,000

Valor neto: $ 9 millones

Lena Headey es Cersei Lannister en Game of Thrones. (Foto: HBO) Lena Headey es Cersei Lannister en Game of Thrones. (Foto: HBO)

Lena Headey también es un miembro del reparto principal, y negoció su salario desde $ 300,000 a $ 500,000 por episodio. Pero a pesar de ganar la misma cantidad de dinero que Kit Harington, su patrimonio neto es ligeramente menor, lo que podría tener relación con sus problemas financieros en 2013, cuando afirmó que tenía “menos de $ 5” en su cuenta bancaria tras un desordenado divorcio.

PETER DINKLAGE

Pago por episodio: $ 500,000

Valor Neto: $ 16 millones

Peter Dinklage es Tyrion Lannister en Game of Thrones. (Foto: HBO) Peter Dinklage es Tyrion Lannister en Game of Thrones. (Foto: HBO)

Peter Dinklage formó parte del mismo proceso de negociación que Kit y Lena, lo que significa que ganó más de $ 12.5 millones solo por su trabajo en Game of Thrones. Dinklage tuvo una importante carrera cinematográfica antes de acechar en Westeros, apareciendo en películas como The Station Agent, Elf y The Chronicles of Narnia.

EMILIA CLARKE

Pago por episodio: $ 500,000

Valor Neto: $ 13 millones

Emilia Clarke es Daenerys Targaryen en Game of Thrones. (Foto: HBO) Emilia Clarke es Daenerys Targaryen en Game of Thrones. (Foto: HBO)

Emilia Clarke reveló que estaba ganando como sus coprotagonistas de GoT en la revista Vanity Fair, que la tuvo como portada. Además de los 12.5 millones de dólares que ha hecho con HBO, ha aparecido en numerosas películas y campañas publicitarias.

NIKOLAJ COSTER-WALDAU

Pago por episodio: $ 500,000

Valor Neto: $ 16 millones

Nikolaj Coster-Waldau es Jaime Lannister en Game of Thrones. (Foto: HBO) Nikolaj Coster-Waldau es Jaime Lannister en Game of Thrones. (Foto: HBO)

Nikolaj Coster-Waldau también formó parte de esas negociaciones salariales de HBO, lo que significa que es un multimillonario gracias al espectáculo. Tal parece que Nikolaj es bueno ahorrando dinero porque su valor neto es $ 16 millones gracias a GoT y sus papeles en películas como Black Hawk Down.

MAISIE WILLIAMS

Salario por episodio: $ 150,000 (aproximadamente)

Valor Neto: $ 6 millones

Maisie Williams es Arya Stark en Game of Thrones. (Foto: HBO) Maisie Williams es Arya Stark en Game of Thrones. (Foto: HBO)

El sueldo de Sophie Turner, Maisie Williams y el resto del elenco secundario de Game of Thrones no ha sido reportado por ninguna agencia oficial. Sin embargo, Celebrity Net Worth afirma que Maisie gana $ 150,000 por episodio. Algunos consideran un sueldo bajo por su papel. Pero, entre HBO y películas como The New Mutants, la actriz tiene un patrimonio de $ 6 millones.

SOPHIE TURNER

Pago por episodio: Se desconoce

Valor Neto: $ 6 millones

Sophie Turner es Sansa Stark en Game of Thrones. (Foto: HBO) Sophie Turner es Sansa Stark en Game of Thrones. (Foto: HBO)

Al igual que con Maisie Williams, no hay mucha información sobre el sueldo de Sophie Turner, pero debe estar muy bien para tener un patrimonio neto de $ 6 millones. Aunque, eso podría tener algo que ver con sus películas de X-Men y sus lucrativos acuerdos de patrocinio.