"Game of Thrones": dos personajes podrían haber sobrevivido en la gran batalla

La cadena internacional HBO tuvo que compartir el guion del episodio final de la séptima temporada de "Game of Thrones" por su nominación a "Mejor guion para una serie de drama" en los premios Emmy. Y se compartió información sobre dos personajes que parecían estar muertos.

¡ATENCIÓN! ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS.

La última vez que vimos a los personajes Tormund Giantsbane y Beric Dondarrion estaban parados en lo alto del Muro, cuando el Night King se presentó con su dragón para derretirlo por completo. Después de esta escena, pensábamos que no los volveríamos a ver.

El guion expuesto en Internet es bastante ambiguo en cuanto a la suerte de Tormund y Beric. Estos personajes "alertan a sus compañeros de armas para que corran por sus vidas y luego desaparecen". No dice que se hayan salvado, pero tampoco indica que estén muertos.

Es probable que regrese solo uno de ellos, pero si ningún actor muere detrás de las cámaras en "Game of Thrones", lo más probable es que regresen ambos para la última temporada.

Lo que sí es un hecho, es que en el momento de escribieron el libreto, los guionistas no estaban muy seguros de matar o no a estos personajes, que se han robado el corazón de los seguidores de "Game of Thrones".

Si quieres leer el guion de "Game of Thrones" nominado al Emmy, lo puedes hacer aquí. Son 63 páginas pero vale la pena.