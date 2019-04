"Game of Thrones": Emilia Clarke se quiebra al despedirse de su personaje | VIDEO

Cada vez más cerca el invierno. La actriz Emilia Clarke dio una entrevista exclusiva para HBO, en la que habla de paso por la serie "Game of Thrones" como Daenerys Targaryen. Además, cuenta cómo esta serie se convirtió en parte de vida y sus colegas en parte de su familia.

"Yo empecé cuando tenía 22 años, y ya no tengo esa edad ahora. Los retos que Daenerys tuvo hicieron que yo también los tenga. Cada escena de ella está basado en mi vida", comentó.



La actriz recordó cómo fue el primer día de grabación en la serie más vista del mundo. "El primer día me hicieron montar un caballo. Estaba lloviendo y estábamos en un campo de bambú, yo estaba encima de un caballo intentando actuar y no caerme. Volteé y toda la gente de producción mirándome, y lloré. Y así fue mi primer día en 'Juego de tronos'", reveló.



Para la actriz dejar atrás "Game of Thrones" será una tarea complicada. Para ella son "una familia. No hay ego, somos una verdadera familia". "Dejar el show, es dejar una parte de mí. ¿No me puedo llevar a Peter (Dinklage), a Nathalie (Emmanuel) o a Iain (Glen)?", preguntó.



La actriz de 32 años tuvo gentiles palabras para el actor Iain Glen, quien interpreta en la serie a Ser Jorah Mormont, su fiel escudero. "Es mi amigo. Es un gran actor que se convirtió en mi mentor. Es una persona en todos los sentidos. Voy a empezar a llorar", dijo conmovida.



"GAME OF THRONES" LA LIBERÓ

Durante la entrevista, Emilia Clarke dejó claro que su personaje la ayudó a madurar en varios aspectos. Además, mencionó que la serie basada en los libros de George R. R. Martin la liberó al interpretar a una mujer tan fuerte como Daenerys Targaryen.

"La serie 'Game of Thrones' me ha liberado. Literalmente, me ha dado mi libertad como ser humano, como actriz, como mujer. He podido ser capaz de interpretar a esta increíble mujer fuerte. Jamás pensé que tendría esa fuerza para interpretarla. Es un gran hecho", dijo la intérprete al borde las lágrimas.



"Estos chicos me han cuidado tanto que no sé que voy hacer. Soy muy afortunada de tenerlo todo documentado. Estaré por siempre agradecida con todo a quien que ha hecho 'Game of Thrones', me han dado algo muy especial", concluyó la actriz.



Mira el tráiler de la última temporada aquí: