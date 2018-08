"Game of Thrones": todas sus nominaciones al Emmy 2018 | FOTOS

"Game of Thrones" retorna una vez más a los Emmy, ahora con 22 nominaciones, entre ellas a Mejor drama. La exitosa producción ostenta más de una mención en una misma categoría, como a Mejor actor de reparto en serie dramática para Peter Dinklage y Nikolaj Coster-Waldau, y los dos episodios finales de la más reciente temporada, en competencia a Mejor dirección dramática.

Pero Dinklage y Coster-Waldau no son los únicos reconocidos por actuación. Lena Headey confirma un buen año para los intérpretes de los hermanos Lannister y compite a Mejor actriz de reparto, además de la mención para Diana Rigg, quien encarnó a la astuta Lady Olenna Tyrell, como Mejor actriz invitada por "The Queen's Justice".

Entre las demás nominaciones principales para "Game of Thrones" destacan las seis dedicadas a "The Dragon and the Wolf", el episodio final de la temporada 7, que compite con menciones a Mejor guión para David Benioff y D.B. Weiss, y Mejor dirección dramática para Jeremy Podeswa. En esta última categoría también compite Alan Taylor por "Beyond the Wall", paralizante antesala al último capítulo.

Otras menciones para la producción de HBO son a Mejor edición de imagen con los episodios "Beyond the Wall", "The Dragon and the Wolf", y "The Spoils of War". Este último también compite por el premio a Mejor edición de sonido. Una realización a gran escala como "Game of Thrones" tampoco se quedaría sin menciones a Mejor maquillaje y vestuario, efectos visuales, edición, banda sonora y más.

HBO reveló recientemente rápidos vistazos de las primeras imágenes de la que será su nueva temporada, con reencuentros entre algunos de los personajes principales y otros detalles que ya empezaron a generar intriga. Sin embargo, con la incógnita sobre la fecha del estreno de la última entrega de "Game of Thrones", es posible que ésta no ingrese en el periodo de elegibilidad para los Emmy 2019.

A la fecha, "Game of Thrones" acumula 132 nominaciones y 38 victorias en la historia del Emmy. Tras no participar de la edición 2017 de los premios, con motivo de la demora del estreno de su séptima temporada, la producción persigue una vez más el galardón a Mejor drama, mismo que consiguió además en los años 2015 y 2016.

Aunque fuerte contendiente, "Game of Thrones" se enfrenta para el galardón a Mejor drama contra otras comentadas y reconocidas series como "This is Us", "Westworld", "The Crown", "The Handmaid's Tale", "The Americans" y "Stranger Things". La gala de los premios Emmy 2018 se llevará a cabo el próximo lunes 17 de septiembre desde el Teatro Nokia de Los Ángeles.