"Game of Thrones": ¿Cuándo se estrena la temporada final? | HBO | EN VIVO | ONLINE

Las teorías están sobre la mesa para "Game of Thrones" ("Juego de tronos") temporada 8, última entrega de la saga de fantasía que otorgó al canal HBO la popularidad que no tuvo ni en la mejor época de "Los Soprano". El año sabático que la serie se tomó no parece haberle restado popularidad, sino incrementado las ganas de saber cómo terminará.

¿CUÁNDO SE ESTRENA "GAME OF THRONES" TEMPORADA FINAL?

Domingo 14 de abril del 2019

HORARIOS PARA VER "GAME OF THRONES" EN AMÉRICA:

Estados Unidos: 9:00 p.m. (east time)

México: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.



"Game of Thrones" temporada final- teaser tráiler "Por el trono". Video: HBO.

CANALES EN LATINOAMÉRICA: HBO (SUBTITULADA), HBO 2 (DOBLADA AL ESPAÑOL)

ONLINE

En América Latina, lo nuevo de "Game of Thrones" podrá verse vía internet por la aplicación HBO GO, servicio que puede adquirirse de manera independiente al servicio del canal tradicional.

En Estados Unidos, si ya pagas el canal, tienes derecho a HBO GO. Si no lo tienes y solo quieres ver la serie en streaming, para eso existe la app de pago HBO Now.

EPISODIOS PREVIOS

Todos los episodios de "Juego de tronos" están disponibles en HBO GO. Son un total de 67 y tienen una duración promedio de una hora cada uno. Desde el 18 de marzo HBO Signature transmitirá todos los episodios, todos los días.

LA TRAMA

Lo que ocurra en los nuevos episodios de "Game of Thrones" es un secreto protegido rigurosamente por HBO, que busca evitar filtraciones como las de años anteriores. De momento, solo se puede especular por las fotografías, sean las reveladas oficialmente o las filtradas.

Como se aprecia en las fotos de "Game of Thrones" temporada 8, Jon Snow y Daenerys Targaryen llegarán a Winterfell, que se convertirá en la base de operaciones de la guerra contra el Rey de la noche

Si bien los Stark y Targaryen son aliados en esta guerrta, tienen entre sus aliados a dos miembros de la casa Lannister: Tyrion (Peter Dinklage) y Jaime (Nikolaj Coster-Waldau). Su hermana, Cersei (Lena Haadey), está atrincherada en King's Landing a la espera de que sus muros la salven de la invasión de los muertos.

SPIN-OFF

Cuando "Juego de tronos" llegue a su fin el domingo 19 de mayo del 2019, no volveremos a ver a estos personajes. En cambio, el mundo donde se desenvuelven seguirá existiendo en una nueva serie, la cual ha sido llamada tentativamente "The Long Night" ("La Larga Noche").

Ambientada miles de años antes de la Guerra de los Cinco Reyes, "Game of Thrones" cuenta la historia de la guerra legendaria entre la humanidad y el Rey de la Noche, que se desarrolló durante el invierno más extenso de todos.