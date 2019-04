Game of Thrones: así reaccionaron los actores por estreno de la temporada 8

Game of Thrones temporada 8 al fin se estrenó y ha dejado sin palabras a los millones de seguidores de esta serie. En tan solo seis capitulo sabremos quien se sentará en el Trono de Hierro y reinará los Siete Reinos. Además, nos enteraremos si los aliados lograrán vencer al Rey de la Noche (Night King) y su ejército de no muertos.

Los actores de Juegos de Tronos se encuentran tan entusiasmados como los fanáticos, así que han utilizado sus redes sociales para dar a conocer sus reacciones con respecto al primer capítulo de la octava y última temporada de la serie de HBO.

Kit Harington, Emilia Clarke, Sophie Turne, Peter Dinklage y Lena Headey son algunos de los actores que no han aguantado sus emociones y han estado publicando diversas fotografías y mensajes sobre el inicio del fin de esta serie, que en muchos de los casos, los catapultó al éxito y se han convertido en los intérpretes más populares de los últimos tiempos.

HORARIOS PARA VER LA TEMPORADA 8 DE "GAME OF THRONES"

Estados Unidos: 9:00 p.m. (Hora del este)

Perú: 8:00 pm

México: 8:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Chile: 10:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

España: 3:00 am del lunes 15 de abril

Brasil: 10:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

Cuba: 8:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm



VER HBO ONLINE

HBO GO y HBO Now: HBO GO te permite acceder GRATIS a su catálogo y disfrutar el contenido por un mes. Pasado este periodo de prueba el usuario es libre de cancelar la suscripción. Estos son algunos precios de la suscripción mensual:



Perú: 31.90 soles al mes.

México: 149 pesos al mes.

Colombia: 29.900 pesos al mes.

Ecuador: 12,99 dólares al mes.

Estados Unidos: 14.99 dólares al mes (HBO Now)