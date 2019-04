"Game of Thrones": Florence and the Machine se unen a la banda sonora del segundo episodio | VIDEO

Es posible que la voz que sonó durante los créditos del segundo episodio de la última temporada de "Game of Thrones" te haya parecido conocida. Se trataba de Florence + the Machine. La agrupación británica debutó el tema "Jenny of Oldstones" para la banda sonora de la serie de HBO.

Según el portal de noticias Variety, Florence será la única que formará parte del 'soundtrack' de esta temporada. La cantante fue conectada por los mismos creadores de "Game of Thrones", David Benioff y D.B. Weiss, para que se sume a este proyecto.

"Siempre hemos sido grandes fanáticos de la música de Florence. El trailer de la segunda temporada con su canción 'Seven Devils' fue posiblemente el más poderoso que hemos tenido", dijeron Benioff y Weiss al medio.

"La magia de 'Game of Thrones', por no mencionar los trajes, siempre me han atraído. Me siento honrada de ser parte de la temporada final", expresó la cantante.

Recordemos que el tema "Jenny of Oldstones" fue escrito por Ramin Djawadi, Dan Weiss, David Benioff y el propio George R.R. Martin.