"Game of Thrones": George R.R. Martin afirma que fin de serie de TV "fue liberador"

El escritor de "Una canción de hielo y fuego" ("A Song of Ice and Fire"), George R.R. Martin, señaló que el fin de la serie "Game of Thrones", basada en su trabajo, "fue liberadora". Martin actualmente se encuentra escribiendo "Vientos de invierno" ("The Winds of Winter"), la sexto y penúltima novela de su saga.

Las afirmaciones las hizo en una entrevista con The Guardian donde indicó cómo en los primeros años del show de HBO sentía mucha presión por terminar su saga para mantenerse adelante de la versión televisiva.

"Hubo un par de años en el que, si hubiera podido terminar el libro, me hubiera podido mantener más adelantado que el show por un tiempo más, y el estrés era enorme", señaló Martin. "No creo que eso fue muy bueno para mí, porque la misma cosa que me debió acelerar en cambio me hacía más lento."

George R.R. Martin recordó que cada día se sentaba a escribir, avanzando en un "buen día" de tres a cuatro páginas.

"Me sentía terrible porque pensaba: 'Dios mío, tengo que terminar el libro. Y solo he escrito cuatro páginas cuando debí escribir 40'. Pero que el show terminara es liberador, porque ahora puedo ir a mi propio ritmo. Tengo buenos días y tengo malos días, pero el estres es menor, aunque todavía presente... cuando termine "Sueño de primavera" ("A Dream of Spring") tendrás que atarme a la Tierra", agregó.

El reconocido autor de ficción también reiteró de que el final de los libros no cambiará a pesar de la reacción que tuvieron por la versión de la serie "Game of Thrones".

"No, no cambiará en nada. Como Rick Nelson dijo en Garden Party, una de mis canciones favoritas, no puedes complacer a todos, así que debes complacerte a ti mismo."