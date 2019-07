"Game of Thrones": George R.R. Martin revela más detalles sobre la precuela

El escritor George R.R. Martin reveló algunos detalles sobre la precuela de la serie "Game of Thrones" que actualmente se está filmando en Irlanda del Norte en medio de un hermetismo casi total.

La nueva serie de HBO todavía está ambientada en Westeros, aunque cinco mil años antes de los eventos que ya nos son familiares, y tratará de la primera invasión de los White Walkers (Caminantes Blancos) al resto del continente.

Según nos revela Martin, a diferencia de los Siete Reinos de Westeros que conocemos, en el periodo mostrado en la nueva serie el continente esta dividido en 100 reinos distintos.

"Había Siete Reinos en el tiempo de la conquista de Aegon (Targaryen). Pero si vamos un poco más atrás había nueve reinos, y 12 reinos, eventualmente si vas más al pasado había cientos de reinos, pequeños reinos, pero eso es de lo que hablamos aquí", indicó el autor de "Una canción de hielo y fuego" a Entretainment Weekly.

Debido a que la historia ocurre antes de la llegada de Aegon a Westeros, la serie no mostrará dragones. Sin embargo, sí habrá animales fantásticos y elementos sobrenaturales.

"Obviamente los Caminantes Blancos están aquí, o como son llamados en mis libros, los Otros, y ellos serán una parte. También hay cosas como lobos huargos (direwolf en inglés) y mamuts", aseguró Martin.

Aficionados de la saga estarán aliviados en saber que la familia Stark todavía ocupará un papel prominente en la saga, aunque los Lannisters, otra estampa de la serie, estará ausentes pues su dinastía todavía no ha sido creada.

Martin recalcó que no habrá un único protagonista en la historia, que contará con la actuación de Naomi Watts, Naomi Ackie y Denise Gough.

"Dudo en usar la palabra protagonista. Cómo sabes en "Game of Thrones" nunca nominamos a nadie para actor o actriz principal hasta hace poco, siempre fue para la categorías de reparto porque el show tiene tal reparto. Creo que eso será cierto (para esta serie) también. No tenemos actores principales sino un gran elenco", opinó el novelista.

Por último Martin habló del título de la serie. Si bien en un inicio el quería que este fuera "The Long Night" ("La larga noche"), la frase fue usada para un capítulo de la octaba temporada de "Game of Thrones". Alguien le sugirió la alternativa de "The Longest Night" ("La noche más larga") que le parece una alternativa aceptable.