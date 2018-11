Autor de "Game of Thrones" tiene problemas para terminar el sexto libro

George R.R. Martin, autor de la saga literaria que inspiró la serie "Game of Thrones", se ha sentido presionado por las expectativas de los fans durante su proceso para crear el sexto libro, "Vientos de invierno". Así lo dijo en una entrevista reciente.

Mientras los fans de “Game of Thrones” están ansiosos por la temporada final de la serie de HBO, los lectores de sus novelas superan el tiempo de espera, ya que el quinto libro de la saga “Canción de hielo y fuego” salió en 2011.

George RR Martin mantuvo un ritmo constante en su escritura con las primeras entregas, pero como la narrativa se fue complicando debido a la popularidad e incluso con la adaptación a la televisión, al escritor le resulta complicado culminar la novela.

El autor de la saga reveló en una entrevista con The Guardian la compleja labor a la que se enfrenta.

"He estado luchando (con el libro) durante unos años. ‘Vientos del invierno’ no es tanto una novela como una docena de novelas, cada una con un protagonista diferente, cada una con un reparto diferente de personajes de apoyo, antagonistas y aliados y amantes que las rodean, y todas ellas se entrelazan de una manera extremadamente compleja. Así que es muy, muy desafiante. 'Canción de hielo y fuego’ por el contrario era muy simple. No es que sea fácil, porque también me tomó años armarlo, pero es más fácil”, reveló George RR Martin.

“Game of Thrones” terminó de filmar los episodios finales de la temporada ocho este año, pero George RR Martin fue una gran ausencia en el set debido a que tiene una novela muy codiciada por terminar.

A medida que avanza la batalla por el Trono de Hierro, la narrativa se ha complicado más de lo que el autor había previsto y aunque los directores de la serie “Game of Thrones” redujeron el número de episodios de la serie, el autor parece no tener la misma intención con su libro.