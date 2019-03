"Game of Thrones": ¿Qué hace ahora Jack Gleeson, el odioso Joffrey?

El actor irlandés Jack Gleeson se volvió conocido a nivel mundial por su papel de Joffrey Baratheon en la serie de la HBO "Game of Thrones". Este joven intérprete ya no se dedica más a la actuación tras la muerte de su personaje en la serie inspirada en los libros de George R.R. Martin.



Jack Gleeson inició su carrera en la actuación con tan solo siete años en el Independent Theatre Workshop.



Sus primeros papeles en el cine fueron en "Reign of Fire" (2002), "Batman Begins" (2005), "Shrooms" (2007) y "A Shine of Rainbows" (2009).



En el 2009, ingresó como parte del elenco principal de la serie "Game of Thrones", donde pasó temporadas en la piel del malvado rey Joffrey Baratheon; un adolescente que adora torturar a los débiles, incluyendo a la que fue su prometida, Sansa Stark.



Por aquella época, el irlandés dijo que para interpretar a Joffrey se inspiró en el trabajo de Joaquin Phoenix en la película "Gladiator".



Tras la muerte de Joffrey en 2014, el joven intérprete (con entonces 21 años) decidió dejar la actuación por un tiempo indefinido para centrarse en su carrera académica.

"He estado actuando desde los 8 años. Simplemente dejé de disfrutarlo tanto como antes. Y ahora existe la posibilidad de hacerlo para ganarse la vida, antes era algo que hacía para divertirme con mis amigos, o en el verano para divertirme. Me gustó mucho. Cuando te ganas la vida de algo, cambia tu relación con él. No es como lo odio, simplemente no es lo que quiero hacer", indicó en una entrevista para Entertainment Weekly en el 2014.



Si bien ya no actúa en cine o TV, Jack Gleeson no se ha desvinculado de este mundillo, pues fundó la compañía de teatro Collapsing Horse. Uno de sus proyectos es un podcast de ciencia ficción, donde Gleeson ha tenido algunos roles.

DATO

"Game of Thrones" temporada final llega el domingo 14 de abril por los canales HBO.