"Game of Thrones": qué está haciendo Natalie Dormer ahora | FOTOS

La actriz inglesa Natalie Dormer se volvió conocida por haber interpretado a Ana Bolena en la serie "The Tudor", y al interpretar a Margaery Tyrell en la serie "Game of Thrones" ganó fama mundial.



La intérprete, nacida el 11 de febrero de 1982 en Inglaterra, estudió danza en la Allenova School of Dancing,​ antes de entrar a la Academia de Arte Dramático Webber Douglas, en Londres.



Seis meses después de graduarse de la academia Webber, la inglesa obtuvo su primer papel en la película "Casanova", junto a Heath Ledger y Sienna Miller. El director de la cinta, Lasse Hallström, quedó impresionado por los dotes cómicos de Natalie, que decidió ampliar su papel en la película.



En el 2007, interpretó a la periodista Cassie en la película "Un plan brillante". Ese mismo año, saltó a la fama cuando se unió al elenco principal de la serie "The Tudor" donde interpretó a la reina Ana Bolena.



En 2009 apareció en la película "Miss Marple: Why Didn't They Ask Evans?" donde interpretó a Moira Nicholson. Dos años después, interpretó a la soldado Lorraine en la película "Capitán América: el primer vengador", protagonizada por Chris Evans.



En el 2012, ingresó a formar parte del elenco de "Game of Thrones". En ese exitosa serie protagonizó a Margaery Tyrell, la esposa de Renly Baratheon, el pretendiente al trono de Poniente, y tras la muerte de éste se convirtió en la prometida de Joffrey I Baratheon, el rey de Poniente, y posteriormente se casó el rey Tommen Baratheon hasta muerte en la serie.

El personaje de "Juego de tronos" le abrió otras puertas; y participó en la serie "Elementary", y formó parte de las películas "Los juegos del hambre" y "Official Secrets".



Su último proyecto fue "In Darkness", cinta que se estrenó en el 2018, en la que además de ser la protagonista, desempeñó el cargo de guionista.