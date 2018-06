"Game of Thrones": 'Hodor' dice que cameo de Ed Sheeran fue "estúpido"

"Game of Thrones" siempre se ha caracterizado por su crudeza, lo que no ha impedido que la producción de HBO haya hecho pequeños guiños a su público durante las siete temporadas que ha emitido. Dentro de estos, merece particular mención los cameos que han hecho varios músicos famosos.

No obstante, Kristian Nairn, el actor que interpretó al fallecido Hodor, no ha dudado en mostrar su rechazo hacia estas participaciones, al considerar que afecta el tono del trabajo. "No soy un fan de los cameos en 'Game of Thrones'", dijo el artista a The Huffington Post.

"No me gustan, es estúpido. No me importa tener que decir eso, simplemente creo que eso te saca de ese mundo", añadió.

A lo largo de la serie han aparecido artistas como la banda islandesa Sigur Ros o Will Champion, baterista de Coldplay; sin embargo, el que probablemente ha sido el cameo más comentado fue el que Ed Sheeran hizo en 2017.

Como se recuerda, Sheeran apareció en la séptima temporada de "Game of Thrones" como un soldado de los Lannister que interactuaba con Arya Stark, personaje interpretado por Maisie Williams.

Justamente sobre esta participación habló Nairn, quien aseguró que no tiene nada encontra del cantante, pero considera que su participación estaba completamente fuera de lugar.

"Me quedé como: '¿Por qué está Ed Sheeran aquí?' Quiero decir, Ed Sheeran es grande, un gran tipo, un gran músico, pero, ¿por qué está en 'Game of Thrones'?", contó el actor irlandés.

"Es un programa de fantasía. Estamos todos atrapados en este mundo increíble y gastamos mucho tiempo y dinero para crearlo, cuando de pronto... ¿Hay una estrella pop? ¿Qué?", sentenció el hombre que da vida a Hodor.