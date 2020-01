Miles de aficionados de “Game of Thrones” celebraron esta semana con el anuncio que el esperado ‘spin-off’ (programa derivado) saldrá a la luz este 2022. Pero esta no es la única razón por la cual los fanáticos de las series de fantasía deberían festejar, ya que en los próximos años verán una miríada de programas de este géneros basados en las obras de algunos de los autores prestigiosos. En esta nota revisamos algunas de las series que se nos vienen.

“House of Dragon”

¿Quién lo desarrolla? ¿Dónde estará disponible? ¿Cuándo se estrena? HBO HBO / HBO Max 2022

La serie que motivó a esta nota. Inicialmente uno de los múltiples ‘spin-off’ basados en los trabajos de George R.R. Martin, este es el único proyecto que parece perdurar hasta la fecha (quién sabe más adelante).

Por lo que se sabe, esta serie tendrá una temporada inicial de 10 episodios y estará ambientada 300 años antes de los eventos de “Game of Thrones”, relatando el ascenso de la Casa Targaryen y su conquista de los Siete Reinos.

Según informó recientemente el presidente de programación de HBO, Casey Bloys, el programa saldrá en 2020, aunque enfatizando que todavía es muy pronto en el proyecto para ser más específico. Indudablemente el canal está doblemente preocupado en que la serie sea un éxito, tomando en cuenta que un sector grande de su audiencia es aficionado a este universo, así como su necesidad de atraer a subscriptores a su pronto a ser lanzado servicio de streaming HBO Max.

“The Witcher” - Temporada 2

¿Quién lo desarrolla? ¿Dónde estará disponible? ¿Cuándo se estrena? Netflix Netflix 2021

“The Witcher” fue una grata sorpresa al estrenarse en Netflix a fines del 2019, convirtiéndose en solo un mes en la sexta serie de televisión más vista por los usuarios estadounidenses del servicio de streaming.

El programa está basado en los libros del escritor polaco Andrzej Sapkowski, poniéndonos como protagonista principal un cazador de monstruos de nombre Geralt de Rivia (Henry Cavill) y sus aventuras por la hermosa y peligrosa tierra conocida solo como el Continente.

La buena recepción del programa causó que este fuera renovado incluso antes del estreno de la primera temporada. Según la creadora y guionista de la serie Lauren Hissrich la producción de la segunda temporada comenzará este año y se espera que tengamos capítulos para el 2021.

“His Dark Materials”- Temporada 2

¿Quién lo desarrolla? ¿Dónde estará disponible? ¿Cuándo se estrena? HBO / BBC HBO y HBO Max Noviembre del 2020 (aprox.)

Basados en los libros de Philip Pullman y con un elenco lleno de estrellas como Dafne Keen, James McAvoy y Ruth Wilson, “His Dark Materials” sigue las aventuras de Lyra Belacqua, una joven que viven en una dimensión paralela a la nuestra donde todos los seres humanos tienen un compañero animal llamado daemón.

En la primera temporada de la serie Lyra se embarca en una aventura para rescatar a su amigo raptado, descubriendo una conspiración relacionada al Magisterio, una organización religiosa que controla su mundo. Además se ve involucrada con la investigación de una sustancia llamada ‘Dust’ (‘Polvo’) la cual tiene propiedades para viajar a través de las dimensiones, finalmente encontrándose involucrada en una aventura que podría afectar más de un universo.

La primera temporada fue recibida tibiamente por la crítica, aunque HBO se mostró conforme por el desempeño de la serie. De todos modos, el trabajo en la segunda temporada ya había sido aprobado en 2018, buscando evitar que la joven estrella Dafne Keen creciera demasiado entre temporadas. Se sabe que la serie se estrenará este año y, aunque todavía no está confirmado, se espera que llegue a nuestras pantallas en noviembre del 2020.

“The Lord of the Rings”

¿Quién lo desarrolla? ¿Dónde estará disponible? ¿Cuándo se estrena? Amazon Studios Amazon Prime Video Probablemente en 2021

“The Lord of the Rings” es una de las series de fantasía más importantes de todos los tiempos, comenzando la popularidad del género. Sus adaptaciones a la pantalla grande, dirigidas por Peter Jackson, son una de las sagas cinematográficas más rentables, recaudando alrededor de US$6 mil millones a lo largo de las tres películas. Es por eso que no es extraño que Amazon quiera aprovecharse de la popularidad de esta franquicia creando una serie de televisión para su servicio Prime Video.

Amazon tiene grandes planes para la serie, planeando cinco temporadas basadas en la poca explorada Segunda Era de la Tierra Media (los sucesos de los filmes ocurren en la Tercera Era) y la creación de los anillos de poder que le dan nombre a la saga. Por ahora la primera temporada está en preproducción en Nueva Zelanda, con la mayoría del elenco ya escogido para empezar las grabaciones. Todavía no se ha anunciado una fecha de salida, pero se espera que la serie esté lista para 2021.

“The Watch”

¿Quién lo desarrolla? ¿Dónde estará disponible? ¿Cuándo se estrena? BBC America Por determinar 2020

Basadas en la titánica e hilarante saga “Discworld” de Terry Pratchett, “The Watch” es una comedia policial basada en las fuerzas del orden de la corrupta metrópoli de Ankh-Morpork y sus infructuosos intentos de mantener el orden.

Producida por BBC America, la serie tiene una temporada inicial de 8 capítulos, con un posible debut en 2020.

La serie tiene como protagonista a Richard Dormer (“Game of Thrones”) como Sam Vimes, el capitán de la guardia de la ciudad. Lo acompañan Anna Chancellor (“Pennyworth”) y James Fleet (“Outlander”), entre otros.





Las que están en duda

“Earthsea”

¿Quién lo desarrolla? ¿Dónde estará disponible? ¿Cuándo se estrena? A24 y Fox Por determinar Por determinar

Ursula K. Le Guin es uno de los nombres más prestigiosos entre los admiradores de la fantasía y ciencia ficción, escribiendo clásicos como “La mano izquierda de la oscuridad” y “Los desposeídos”. Pero quizás su trabajo más importante fue la saga de “Earthsea” (“Terramar”), un completamente desarrollado universo de fantasía ubicado en un archipiélago donde conviven múltiples culturas y la magia es un talento que se cultiva.

Desafortunadamente las adaptaciones previas para esta saga no han sido muy bien recibidas. En 2004 Sci-Fi Channel lanzó una miniserie que solo consiguió un 53% de frescura en Rotten Tomatoes. Dos años después Studio Ghibli estrenó “Tales of Earthsea”, cinta dirigida por Gorō Miyazaki (hijo del aclamado director Hayao Miyazaki), le fue peor, consiguiendo solo un 43% en el portal.

Esta nueva adaptación parece haber recibido la bendición de Le Guin, quien le encargó el proyecto a Jennifer Fox (“Nightcrawler”) antes de la muerte de la escritora en 2018. La compañía A24 (“Uncut Gems”, “The Lighthouse”) y Fox estaría a cargo de transformar la historia en una serie, aunque todavía no hay una fecha de estreno aproximada.

“The Kingkiller Chronicles”

¿Quién lo desarrolla? ¿Dónde estará disponible? ¿Cuándo se estrena? Lionsgate Por determinar Por determinar

A pesar de ser más reciente que otras sagas de fantasía en esta nota, “The Kingkiller Chronicles” (“Crónicas del asesino de reyes”) es una franquicia que está ganando adeptos. Escrita por Patrick Rothfuss como parte de una trilogía, hasta la fecha solo se han publicado los dos primeros libros: “El nombre del viento” y “El temor de un hombre sabio”, con la conclusión de la historia “Las puertas de piedra” por determinar.

Los libros cuentan la historia de Kvothe, un conocido músico y mago que se ha retirado a una vida tranquila como el dueño de una posada. Bajo el recurso narrativo de una entrevista entre el personaje principal y un escritor, el lector viaja por la vida de Kvothe, sus aventuras y, finalmente, las razones por las cuales decidió dejar la magia.

La popularidad de la saga ha llevado a que Lionsgate busque desarrollar en paralelo un programa de televisión y varias películas relatando los sucesos de los libros con Lin-Manuel Miranda (“Hamilton”) como productor de este proyecto, con Rothfuss también involucrado en las adaptaciones.

El canal de cable Showtime iba a transmitir la serie, pero en setiembre anunció que había declinado el proyecto, dejando su futuro incierto.

“The Chronicles of Narnia”

¿Quién lo desarrolla? ¿Dónde estará disponible? ¿Cuándo se estrena? Netflix Netflix Por determinar

En octubre de 2018 Netflix anunció que había adquirido los derechos de cine y televisión para los libros de Narnia de C.S. Lewis. Contemporáneo de Tolkien, Lewis creó un mundo paralelo que podía ser accedido mediante un armario mágico por los niños de la familia Pevensie.

Adaptadas en una serie de película entre 2005 y 2010 por la Walt Disney Company, fueron un mediano éxito en las taquillas, aunque sufrieron de peores reseñas por parte de la crítica especializada con cada sucesiva entrega. Un formato más holgado como el de una serie de televisión podría servir para adaptar de una mejor manera la historia.

De todos modos Netflix ha sido receloso de dar información sobre el proyecto (incluso el formato que tomará), por lo que es imposible determinar cuándo podríamos verlo en nuestras pantallas. Lo que sí se sabe es que Matthew Aldrich, coescritor de “Coco”, está a cargo de la adaptación.

“The Wheel of Time”

¿Quién lo desarrolla? ¿Dónde estará disponible? ¿Cuándo se estrena? Amazon / Sony Pictures Television Amazon Prime Video Por determinar





Pocas sagas de fantasía tienen el pedigrí de “The Wheel of Times”, una enorme aventura de 14 libros escrita por Robert Jordan y concluida por Brandon Sanderson que sigue la lucha eterna entre la Sombra, un ser de increíble maldad, y el Dragón Renacido, un luchador por la luz destinado a vencerlo.

Hasta el momento los detalles son escasos sobre el proyecto, desarrollado por Amazon y Sony Pictures Television en conjunto.

Lo que se sabe es que la serie tendrá como ‘showrunner’ a Rafe Judkins (“Agents of SHIELD”, “Chuck”) y contará con el protagonismo de la actriz Rosamund Pike (“Gone Girl”). Completarán el elenco Madeleine Madden, Marcus Rutherford, Daniel Henney, Josha Stradowski, Barney Harris y Zoë Robins.

“Conan”

¿Quién lo desarrolla? ¿Dónde estará disponible? ¿Cuándo se estrena? Endeavor Content y Pathfinder Media Por determinar Por determinar

Si bien el personaje de Conan el bárbaro cobró popularidad con la película protagonizada por Arnold Schwarzenegger de 1982, el personaje ha sido una estampa de la literatura desde que fue creado por Robert E. Howard en la década de los 30.

Desafortunadamente este proyecto liderado por Ryan Condal (“Colony”) parece haber sido cancelado por Amazon, que ha preferido utilizar sus recursos en sus otras series.

“The Dark Tower”

¿Quién lo desarrolla? ¿Dónde estará disponible? ¿Cuándo se estrena? MRC Company Por determinar Por determinar

Basada en la saga de “The Dark Tower” de Stephen King, esta serie quería ser una adaptación más fiel de las novelas que la desastrosa película protagonizada por Idris Elba.

El proyecto, liderado por Glen Mazzara (“Damien”, “The Walking Dead”) iba a ser producido en colaboración con Amazon

Sin embargo, recientemente se ha informado que el gigante del retail ha decidido enfocar sus recursos en otras series, dejando el futuro de la serie incierto.

