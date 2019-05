"Game of Thrones": los inesperados aliados que podrían ayudar a Daenerys contra Cersei

El cuarto capítulo de la octava y última temporada de "Game of Thrones" mostró que a Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) no se le hará fácil vencer a Cersei Lannister (Lena Headey). La hija de Tywin Lannister no tiene muchos aliados pero sí asesinos a pago y estrategias para vencer a la Madre de los dragones.

Además de los Inmanculados, los Dothrakis, la Casa Stark y otras de Winterfell, Daenerys Targaryen necesitará más aliados en lo que será su batalla más grande por el Trono de hierro.

A continuación nombramos qué otros personajes, hasta el momento, desaparecidos podrían cambiar el rumbo de la historia, inclinando la balanza hacia la joven Targaryen.

DAARIO NAHARIS

El guerrero y examante de Daenerys Targaryen, Daario Naharis (Michiel Huisman), siempre le fue leal así que no sería una sorpresa que aparezca en el quinto o sexto episodio de "Game of Thrones" para intentar defenderla. Ella lo dejó al mando de la orden en Meereen hace unas temporadas, y desde ese momento no ha vuelto aparecer en la serie.

Daario Naharis de "Game of Thrones". (Foto: HBO)

JAQEN H'GHAR

Jaqen H'ghar (Tom Wlaschiha) no es amigo de Daenerys, pero sí de Arya Stark. Y tanto Daenerys como Arya tienen como enemiga en común a Cersei Lannister, y como dice la frase "los enemigos de mis enemigos son mis amigos", Jaqen, quien nunca ocultó el cariño que le tiene a la joven Stark podría regresar a la ficción para ayudarla.

Tom Wlaschiha interpretó a Jaqen H'ghar (Foto: HBO)

MEERA REED

Meera Reed (Ellie Kendrick) ayudó a Bran (Isaac Hempstead-Wright) a descubrir su identidad como Cuervo de Tres Ojos, además lo escoltó hasta más allá del Muro, hasta que regresaron a Poniente y fueron acogidos en el Castillo Negro por Edd Tollett (Ben Crompton). Después de eso, Meera regresó a Aguasgrises. Aunque no sean muchos hombres, ella y su casa Reed podrían unirse al ejército de Jon y Daenerys junto a su padre Howland (Leo Woodruff), gran amigo de Ned Stark en el pasado.



Meera Reed (Ellie Kemper) en el Muro. (Foto: HBO) hbo

KINVARA



La sacerdotisa roja de Volantis Kinvara (Ania Bukstein) ayudó a Tyrion Lannister (Peter Dinklage) y Lord Varys (Conleth Hill) a que Meereen, Astapor y Yunkai aceptaran a Daenerys como su nueva líder. No seria imposible que al igual que Melisandre ayude a Daenerys, sobre todo porque ella cree que la Targaryen es la reencarnación de Azor Ahai. "Daenerys de la Tormenta es aquella que nos fue prometida. Ha renacido del fuego para reconstruir el mundo. Ha sido enviada para liderar a la gente contra la oscuridad, en esta guerra y en la gran guerra que queda por llegar", dijo entonces.



Ania Bukstein interpretó a Kinvara (Foto: HBO)

BRONN

Bronn (Jerome Flynn) recibió órdenes de Cersei Lannister para matar a sus hermanos Jaime y Tyrion, pero ellos ya tenían un acuerdo previo con él: si alguien le paga por matarlos, ellos le pagarán el doble. Así que Bronn, quien ya ha salvado la vida de los hermanos Lannister en varias ocasiones, podría ayudarlos a derrotar a Cersei y conseguir su anhelado castillo.

Bronn es un mercenario que se volvió compañero de los hermanos Tyrion y Jaime Lannister en la serie "Game of Thrones". (Foto: HBO)

SALLADHOR SAAN

Salladhor Saan es el pirata más famoso de los Siete Reinos, además, es un buen amigo de Davos Seaworth (Liam Cunningham), consejero de Jon Snow. Ante la próxima batalla Davos podría volver a pedir a Salladhor de que se una a su lucha.

Salladhor Saan es interpretado por Lucian Msamati. (Foto: HBO)

YARA GREYJOY

Yara Greyjoy (Gemma Whelan) es una de las aliadas que Daenerys Targaryen que posiblemente navegará desde Las islas Hierro hasta al Capital para defenderla, pues respeta a la Madre de los dragones; y tiene suficientes hombres y barcos para pelear contra el Euron Greyjoy, el hombre que mató a su padre y actual pareja de Cersei Lannister.

Yara Greyjoy es interpretada por Gemma Whelan en la serie "Game of Thrones". (Foto: HBO)

ROBIN ARRYN

Robin Arryn (Lino Facioli), primo de los Stark e hijo de Jon Arryn (John Standing) y Lysa Tully (Kate Dickie), podría volver a juntar a sus hombres para ayudar a los Stark y vengar la muerte de su padre en manos de los Lannister.



Lino Facioli interpretó a Robin Arryn (Foto: HBO)

EDMURE TULLY

Edmure Tully (Tobias Menzies), tío de los jóvenes Stark, podría aparecer en la temporada final para ayudarlos en su lucha contra Cersei Lannister, y vengar así la tragedia que ocurrió el día de su boda, la tan recordada "Boda roja".

Tobias Menzies interpretó Edmure Tully (Foto: HBO)

PRÍNCIPE DE DORNE

Con las muertes de Doran y Oberyn Martell, Dorne debe tener un nuevo príncipe. Aunque no se conoce su nombre, ni si es un Martell o alguien de una de las casas vasallas, este líder podría ayudar a vengar las muertes de sus antecesores en manos de los Lannister.

