"Game of Thrones": ¿Jorah tiene celos de Jon? Iain Glen responde

En los inicios de "Game of Thrones", fue claro que Jorah Mormont sentía algo por Daenerys Targaryen, y no necesariamente el amor que se puede sentir por una gobernante; sino algo más. Considerando que Jon Snow se roba las miradas de la Madre de Dragones, no sería extraño pensar que el personaje tiene celos.

Pero Iain Glenn, quien interpreta a Jorah Mormont desde la primera temporada, no lo ve de ese modo. Esto es lo que contó en entrevista con Entertainment Weekly:

"Él cree en en Jon Snow como un montón de gente lo hace y lo ha llegado a conocer en sus viajes juntos en la última temporada", indicó el actor.

"Cree que (Jon) es un buen partido con los mejores intereses de Daenerys en mente. Es una emoción complicada", añadió.



EW también recordó las palabras de Peter Dinklage, quien al final de la séptima temporada tuvo una mirada misteriosa a ver juntos a Jon y Dany. "Obviamente, Tyrion tiene sentimientos por Daenerys. La ama — o cree que la ama. Ella asombra", dijo.

En la temporada final de "Game of Thrones", Daenerys Targaryen y Jon Snow unen fuerzas para enfrentar al Rey de la Noche; cuya presencia en Westeros amenaza con acabar con toda la vida. Mientras tanto, Cersei Lannister quiere retener el poder todo lo que pueda.

DATO

"Game of Thrones" temporada final llega a la televisión el domingo 14 de abril del 2019.