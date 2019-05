"Game of Thrones": Isaac Hempstead-Wright habla sobre el futuro de Bran Stark

No se guardó nada. En una reciente entrevista con el diario The New York Times, Isaac Hempstead-Wright, quien da vida a Bran Stark en "Game of Thrones", profundizó acerca de temas como su papel en la batalla y su propósito en los próximos episodios de la ficción.

"Mi participación [en la batalla] fue pequeña, sobre todo, a comparación de otros actores. Solo hice dos semanas de sesiones nocturnas, mientras que ellos estuvieron allí durante 55 noches", contó.

Para Hempstead-Wright, la parte más complicada es saber que su personaje se mantendrá sentado en plena lucha. "Para mí, la parte difícil fue tener que estar sentado y quieto sin hacer nada. Cuando el director gritó: '¡Corte!' Todos los demás pueden pasear y charlar... ¿Y yo? Yo estoy atascado en el patio gritando: ¡Oigan, muchachos!", bromeó el artista.

En la misma conversación, el actor respondió a los rumores relacionados a que su personaje terminará convirtiéndose en el villano. "Pensé que esa batalla podría haber puesto algunas de esas teorías en descanso. Veo que, evidentemente, no".

A lo que luego agregó: "Eso es interesante [que piensen que es un villano], pero bueno... Tendrán que esperar para saber si está haciendo el bien o no".