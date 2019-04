"Game of Thrones": los 10 mejores episodios de la serie | FOTOS

"Game of Thrones" ("Juego de tronos") vuelve en unos días, esta vez para despedirse. Seis capítulos de los que se sabe poco o nada, donde se decidirá el futuro de Westeros. A propósito, actualizamos nuestro ránking de los mejores episodios de la serie.

A continuación, SPOILERS:

PUESTO 10: "The Spoils of War" (7x04, 2017)

En sus siete temporadas, "Game of Thrones" perfeccionó cómo narrar una historia por medio de batallas y "The Spoils of War" lo confirma. Dos bandos que han estado separados por años se encuentran; personajes con los que empatizamos y que podrían morir en cualquier momento. Sea Bronn, sea Daenerys; quien está en la mira de Jaime. Fue el "Campo de fuego" del que hablan las leyendas de Westeros.

PUESTO 9: "The Lion and the Rose" (4x02, 2014)

"Podrá sonar extraño, pero todos gozamos con la agonía del sádico rey Joffrey Baratheon (Jack Gleeson) después de ser envenenado en su boda. Se lo merecía. No solo por lo que hizo en tres temporadas, sino por su actitud en este capítulo: humillar a su tío Tyrion, a Sansa... hasta podría decir que a su propia familia."



PUESTO 8: "The Mountain and the Viper" (4x08, 2014)

"Estábamos convencidos de que la causa de Oberyn era justa y enarbolábamos su bandera. Pero ¡ay! Los hombres de “Game of Thrones” tienen fallas (en el caso de Ned Stark fue el honor) y su deseo de venganza lo hizo caer. Fue una hermosa pelea con el monólogo del campeón de Dorne retando a cada momento a la Montaña (si alguien ha visto la película “The Princess Bride” encontrará el parecido con Iñigo Montoya). Pero todos los hombres deben morir y ese fue el final brutal para Oberyn."

PUESTO 7: "Watchers on the Wall" (4x09, 2014)

"'The Watchers on the Wall' (temporada 4, episodio 9) es, en primer lugar, una demostración del poder de producción que HBO invierte en una serie. "Game of Thrones" de por sí demanda una fuerte inversión y lo hizo desde el principio, pero este episodio en particular fue lo más cercano del cine (en cuanto a espectacularidad) que ha presentado la ficción hasta ese momento."

PUESTO 6: "The Children" (4x10, 2014)

"Tywin Lannister, con los pantalones abajo, en el baño de su torre, se ve confrontado con Tyrion. ¿Recuerdan cuando Jaime no pudo medir sus palabras y perdió una mano como castigo? Tywin hace lo mismo y recibe un par de flechazos. Así cayó el auténtico ganador del juego de tronos."

PUESTO 5: "The Laws of Gods and Men" (4x06, 2014)

"Todos los hombres demuestran su humildad en este capítulo, pues tienen algo por qué suplicar. Stannis por dinero al todopoderoso Banco de Braavos, Theon/Hediondo por su vida, Daenerys se sienta en el trono de Meeren a escuchar las peticiones de su nuevo pueblo y Tyrion –encadenado en el juzgado- está listo para darse por vencido y confesar… pero no lo hace."

PUESTO 4: "Hardhome" (5x08, 2015)

"La lucha contra los caminantes blancos en "Hardhome" fue un punto de inflexión para muchos de nosotros. Por primera vez en la serie. al igual que Jon Snow y compañía, vemos al verdadero enemigo. Nos damos cuenta que hemos estado perdiendo el tiempo arengando por tal o cual rey, que Stannis merece sentarse en el trono, que Daenerys cruce el mar de una vez con sus dragones y mate a los Lannister... cuando un verdadero apocalipsis zombi se nos viene a todos desde el otro lado del muro."

PUESTO 3: "The Winds of Winter" (6x10, 2016)

"Esta temporada de "Game of Thrones" la trama de King's Landing no fue del todo interesante. Abundó en reflexiones, en personajes que indican lo que desean. Mucho ruido y pocas nueces, pero todo acabó en "The Winds of Winter" con Cersei declarándole la guerra a todo el mundo. No importa lo que ocurra a partir de ahora, los días de la reina están contados; lo cual ya se vivió con Aerys II."

PUESTO 2: "The Rains of Castamere" (3x09, 2013)

"Lo más doloroso en "The Rains of Castamere" no es que Robb, su esposa Talisa, su hijo no nacido, su madre Catelyn (Michelle Fairley) y hasta su lobo hayan sido perforados por los Frey en conspiración con las casas Lannister y Bolton, sino que todo eso es coherente con las decisiones del hijo de Ned Stark."

PUESTO 1: "Battle of the Bastards" (6x09, 2016)

"En Westeros los bastardos son considerados fuente de muchos males. Esta descripción se ajusta a Ramsay Bolton (Iwan Rheon), quien desde su aparición se construyó como un villano que tenía todo lo necesario para ser odiado, pero sin perder carisma. Su opuesto es Jon Snow (Kit Harington), otro bastardo, pero honorable. Lo peor de uno y lo mejor del otro llegó en este episodio."



DATO

La temporada final de "Game of Thrones" llega el domingo 14 de abril por los canales HBO. Puedes ver las temporadas anteriores en la app HBO GO.