"Game of Thrones": ¿qué hace ahora Charles Dance? | FOTOS

El actor, guionista y director de cine Charles Dance tuvo uno de los papeles más interesantes de la serie "Game of Thrones". El intérprete encarnó al astuto y ambicioso Tywin Lannister en la ficción de HBO. Actualmente, Dance se encuentra trabajando en varios proyectos para el cine y la televisión.



El artista, que además fue designado como Oficial de la Orden del Imperio Británico en el 2006, ha trabajado como actor, guionista y director en su país natal.



Sus papeles más conocidos en el cine han sido Sardo Numspa en "El chico de oro" (1986), el doctor Clemens en "Alien 3 "(1992), Benedict en "El último gran héroe" (1993) y "Victor Frankenstein" (2015).

En cuanto a la televisión, ha participado en numerosas series. Sus personajes más recordados son: como Perron en "La joya de la corona" (1984), como David Byfield en "Fallen Angel" (2007) y como lord Tywin Lannister en la serie "Game of Thrones" (2011).

Después de su aparición en la exitosa serie de HBO, el británico de 72 años ha trabajado en las películas: "Pride and Prejudice and Zombies", "Me Before You", "Ghostbusters", "Ghostbusters"; y en las miniseries "And Then There Were None", "The Big Fat Quiz of the Year 2016" y "Who Do You Think You Are".



Actualmente, Dance se encuentra en la etapa de promoción de la película "Godzilla: King of the Monsters", la cual se estrenará en mayo de este año. Además, está en pleno rodaje de la cinta "Kingsman: The Great Game", tercera parte de la saga que se estrenará en el 2020.