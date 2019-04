"Game of Thrones": todos los famosos que tuvieron cameos en la serie | FOTOS

Desde el cantante Ed Sheeran hasta el ex presidente de los Estados Unidos George W. Bush. Diferentes personajes de la música, la política y la televisión tuvieron una participación en "Game of Thrones". En esta nota te hacemos un repaso por los cameos más recordados de los famosos.

1. ED SHEERAN

Durante el primer episodio de la séptima temporada de "Game of Thrones", el cantante británico interpretó a un soldado Lannister, quien le da de comer a Arya.

2. GEORGE W. BUSH

En la primera temporada de la serie, el ex presidente de los Estados Unidos apareció como una de las cabezas empaladas, al lado de la de Eddard Stark. La cabeza, por supuesto, era artificial.

3. COLDPLAY

El baterista de la agrupación británica, Will Champion, fue parte de la banda que musicalizó el evento "La Boda Roja", durante la tercera temporada de "Game of Thrones".

4. MASTODON

El grupo de metal Mastodon realizó dos cameos en "Juego de tronos". La primera ocurrió en la quinta temporada cuando Jon Snow mata por primera vez a un "Caminante Blanco"; mientras que la segunda sucedió en séptima temporada como parte del ejército de "El Rey de la Noche".

5. NEIL MARSHALL

La cuarta temporada de la serie causó sorpresa al presentar al cineasta ingles Neil Marshall, interpretando a un arquero en la batalla para defender a Castle Black.

6. SIGUR RÓS

El rock se hizo presente en la cuarta temporada de "Juegos de tronos", cuando la banda irlandesa fue parte de la boda de Joffrey Baratheon. Sigur Rós también formó parte de la banda sonora de dicha temporada e interpretó el aclamado tema "The Rains Of Castamere".

7. SNOW PATROL

Durante la tercera temporada de "Game of Thrones", Gary Lightbody, líder de la banda de pop rock "Snow Patrol", interpretó a uno de los soldados Bolton, mientas entonaba "The Bear and the Maiden Fair".

8. OF MONSTERS AND MEN

La banda irlandesa de indie folk aparece en una de las tomas de la sexta temporada de la serie, durante la obra de teatro en memoria del padre de Arya.

DATO

"Game of Thrones" temporada final se estrena por HBO el domingo 14 de abril.