"Game of Thrones" ENTREVISTA: Maisie Williams y Sophie Turner revelan detalles de la nueva temporada

A solo un poco más de dos semanas de estrenarse la octava temporada de "Game of Thrones", las actrices Maisie Williams (Arya Stark) y Sophie Turner (Sansa Stark) revelaron a la cadena HBO los detalles de la que sería la última entrega de la serie. Te mostramos, en exclusiva, lo que dijeron.

¿Cómo ha sido decirle adiós al programa que ha hecho sus carreras?

ST: Hubo varias cenas con los amigos que hemos hecho durante la última temporada.

MW: Las cenas siguen ocurriendo.

ST: Todavía está sucediendo y cuando estemos en el estreno nuevamente, habrá mucho más. No puedes simplemente hacer una cena y una fiesta para terminarla. ¡Es un proceso largo para que nos apartemos de Game of Thrones!

MW: Definitivamente. Todos somos muy cercanos.

ST: Normalmente todos están cansados el uno del otro. No hemos tenido ninguna caída.

MW: En realidad ha sido realmente encantador. Para Sophie y yo fue nuestro primer papel, realmente emocionante, pero los actores de trayectoria siempre han sido siempre muy amables. Será interesante ver cómo nos mantenemos en contacto.

ST: Creo que lo haremos. No hay duda en mi mente. Especialmente las personas que comenzaron juntos: tú, Kit, Alfie, Emilia. Todos nosotros definitivamente nos mantendremos en contacto para siempre.



Cuando obtuviste los guiones para esta temporada final, ¿vinieron en algún tipo de caja autodestructiva?

ST: Era una aplicación autodestructiva. Todo desaparece después de 24 horas o algo así.

MW: ¡Solo llegué al episodio tres y luego ya no pude verlos! Le estoy enviando un correo electrónico a Sophie, "¡Ayúdame!" ¿Te acuerdas que después de Navidad cuando estábamos en las vacaciones de Navidad, todos se eliminaron cuando intentaba trabajar en Navidad y ...

ST: … ¡no pudiste! Todo el secreto es algo con lo que tienes que llegar a un acuerdo.

MW: Solemos ser bastante buenos. Hemos publicado algunas fotos que son un poco de "spoilery", pero no son cosas terribles. No es como un episodio que se está filtrando. Pero cuantas más cosas se filtran, seguro nos ponemos más nerviosos.

ST: Incluso, recuerdo que tenía una trencita en mi cabello y que el equipo de maquillaje y peinado diría, "No puedes irte con esa trenza en tu cabello. Tenemos que sacarlo". Porque la gente leerá y encontrará algunos spoilers con solo una trenza. Es una locura.

MW: Los fanáticos solo tienen mucha hambre por el show. Han estado esperando tanto tiempo.



¿Cómo fue el grupo que leyó toda la serie final?

ST: Todos estaban allí. Fue muy emotivo. Hemos tenido lecturas antes, pero no todos se presentaron. Esta vez…

MW: ... todos estaban allí. Productores, jefes de departamento. Estaban todos allí y fue muy emotivo.

ST: Sí. Kit lo estaba leyendo por primera vez detenidamente. Eso fue divertido. Solo podías escucharlo en cada escena y soltaba un jadeo.



Cuando miras hacia atrás en la serie, ¿cómo ha cambiado?

ST: La escena que cambió la forma en que vi el programa fue el episodio nueve de la primera temporada, la muerte de Ned y fue como "No será ese tipo de espectáculo. Será este tipo de espectáculo". Para mi personaje, la escena en la que ella mata a Ramsay era como, "Eso es Sansa". ¿Qué pasa contigo?

MW: Creo que, en estas temporadas finales, todas las mujeres han empezado a convertirse realmente en ellas mismas. Uno, eso no ha sido muy predecible. Dos, tiene mucho sentido. Cuando lees en el programa y lees en sus historias y cómo las personas han estado jugando el juego, las cinco mujeres de arriba realmente merecen estar allí. Eso era algo que habíamos esperado, pero el hecho de que el programa realmente sea así es muy poderoso, a diferencia de muchos otros programas.



¿Cómo fue tu día de cierre, cuando terminaste por completo?

MW: Acabo de decir algunas cosas acerca de cómo la industria ha sido realmente difícil, pero volver a la exposición siempre ha valido la pena y que todos somos como una familia para nosotros. Todos estaban muy emocionados en ese momento, habiendo visto a todos envolver. Eso fue como: "Voy a ser breve. Has escuchado mucho".

ST: Mi escena final fue después de un largo tramo, estábamos filmando esta escena en España. Todos los demás podrían tener un chaleco de hielo excepto yo porque mi traje está muy ajustado. Solo estaba rogándoles que hicieran el llamado de cierre. Luego lo llamaron e hicieron este discurso y yo simplemente estallé en lágrimas y estuve inconsolable durante horas y horas y horas y horas después. Yo sólo era un desastre.