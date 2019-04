"Game of Thrones": mira los ingeniosos memes del tercer episodio | FOTOS

El tercer episodio de la última temporada de "Game of Thrones" ("Juego de tronos" en español) mostró la batalla entre los habitantes de Westeros y los Caminantes Blancos. Este capítulo, quizás el más importante de la octava temporada, tuvo grandes hechos que fueron utilizados como inspiración por los usuarios de las redes sociales para realizar divertido memes.



[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS]

LO QUE OCURRIÓ EN EL CAPÍTULO

Con la muerte tan cerca, los dothrakis, los inmaculados, todas las casas del norte y los valientes guerreros y guerreras de Westeros armaron filas para enfrentarse a los muertos, liderados por el Rey de la noche.



Los muertos son demasiados, y los guerreros de Winterfell no les queda más que retroceder intentando defenderse tras una muralla de madera y vidriagón. Sin embargo, al estar cerca el Señor de la noche, el fuego que intentan prender los guerreros no funciona. La bruja roja Melisandre hace su magia y prende fuego a la muralla que han creado, alejando a los muertos por un momento. Esta estrategia no funciona por mucho tiempo, y los caminantes invaden el castillo de Winterfell, y empiezan las muertes de los personajes conocidos.



Por ejemplo, Edd Tollett muere al defender a Sam Tarly, la pequeña y valiente Lyanna Mormont se enfrenta a un gigante y lo mata, aunque esto le cuesta la vida. El hombre que nunca muere, Beric Dondarrion, ayuda a escapar a Arya, enfrentándose a muchos Caminantes Blancos. Una vez cumplida la misión por la que el dios del fuego lo envió, muere definitivamente.



La batalla continúa, y se dan otras bajas, como la de Theon defendiendo a Bran frente el Señor de la noche; y la del querido Jorah Mormont cuidando de su amada Daenerys.



El capítulo cierra con el asesinado del Señor de la noche en manos de Arya, quien lo apuñala. Una que ocurre esto, todos los muertos vivientes, incluido el dragón, se desvanecen.