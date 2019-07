"Game of Thrones": productores de la serie no asistirán al panel de la Comic Con

La edición No. 50 de la Comic Con fue esperada por los fanáticos de "Game of Thrones", pues se tenía previsto el panel con los productores y actores de la serie de HBO para este viernes. Sin embargo, David Benioff y D.B. Weiss no estarán presentes.

Una "apretada agenda" fue la excusa de los guionistas de "Game of Thrones" para ausentarse de la Comic Con 2019. Además de Benioff y Weiss, el director Miguel Sapochnik, los actores Iain Glen (Jorah Mormont) y Nathalie Emmanuel (Missandei of Naath) tampoco asistirán.

HIPÓTESIS

La razones oficiales por las que David Benioff y D.B. Weiss no participarían en el panel de la serie son desconocidas. Sin embargo, mucho se ha comentado del sinsabor que dejó en los fans la última temporada de "Game of Thrones". La Comic Con era la oportunidad esperada por los seguidores de la serie para cuestionar a los escritores el bajo nivel de la octava entrega.

Incluso, diversos sitios web solicitaron la eliminación de la última temporada o, en su defecto, regrabarla. Además, en el portal Reddit se convocó a los asistentes al panel de la Comic Con para abuchear a David Benioff y DB Weiss en cuanto subieran al escenario.