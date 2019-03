"Game of Thrones": ¿Qué hace ahora Stephen Dillane, el rey Stannis?

Stephen Dillane es un actor británico, conocido por sus roles como Leonard Woolf en la película de 2002 "The Hours", y como Stannis Baratheon en la famosa serie "Game of Thrones". Tras su salida de la serie épica creada por George R. R. Martin continuó en la televisión y en el cine, te contamos cuáles han sido sus nuevos proyectos.



Dillane ha ganado un premio Tony, varios premios BAFTA y premios internacionales Emmy al mejor actor.



El actor británico formó parte del elenco de elenco de "Game of Thrones" desde el 2012 al 2015, en donde interpretó a Stannis Baratheon, un posible rey de los Siete reinos.

Después que su personaje fuera asesinado en la ficción de HBO, apareció en las series "Un toque de tela", "El túnel" y "The Crown".



En cuanto al teatro, apareció en la obra "Faith Healer" (2016) y en "When We Have Sufficiently Tortured Each Other" (2019).



El actor también ha tenido unos años bastante cargados en cuanto a proyectos cinematográficos. Apareció en las cintas "Darkest Hour" (2017), "Mary Shelley" (2017), "Outlaw King" (2018).

"Outlaw King", tráiler oficial. (Video: YouTube)

Este 2019, el recordado Stannis de "Game of Thrones" aparecerá en la cinta "The Professor and the Madman", en donde compartirá roles con Natalie Dormer, Sean Penn y Mel Gibson.

Curiosamente, Dillane no tiene mucho aprecio por el tiempo que pasó en "Game of Thrones". Como ha dicho en varias oportunidades, no comprendía la trama y darle vida al personaje no le pareció nada especial. Palabras dignas del mismísimo Stannis.