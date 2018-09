"Game of Thrones": Kit Harington dice que el final de la serie no hará felices a todos

Hace un par de años cuando el actor Kit Harington apareció con el cabello corto, se empezó a rumorear que su personaje en "Game of Thrones" moriría porque se conocía que él tiene un trato con los productores para no cortar su cabellera mientras durara la serie. Ya han pasado dos meses desde que terminaron las grabaciones de la última temporada y aún lo mantiene intacto. ¿A qué se debe?



La revista estadoundiense Entertainment Weekly, indicó que el "Rey del Norte" aún está obligado para llevar el cabello largo por si necesita hacer algunas grabaciones extras para la última temporada.

"Acabamos de terminar el rodaje. No se puede decir porque me veo exactamente igual ", dijo recientemente Harington en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde estuvo promocionando su nueva película "La muerte y la vida de John F. Donovan". "Ellos [HBO] me poseen", añadió.



Cuando fue consultado sobre el final de la serie, Harington respondió que "ocho o nueve años será increíblemente difícil de finalizar".

"No creo que todos sean felices. No puedes complacer a todos", añadió para MTV News. Además, comparó el final de la serie con algunos de sus programas favoritos "The Sopranos", "Breaking Bad" y "The Wire". Estas series terminaron de una manera que dejó a los espectadores "nunca completamente satisfechos".