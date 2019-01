"Game of Thrones": Kit Harington dijo que el final dejó cansado al elenco

El actor británico Kit Harington, quien interpreta a Jon Snow en la serie "Game of Thrones", reveló a la revista GQ Australia detalles sobre el final de la ficción de HBO.

El actor de 32 años de edad dijo para la revista que lo empujaron al límite para filmar la octava y última temporada de "Game of Thrones". Según explica, se sintió "realmente harto".

"La última temporada de 'Game of Thrones" parecía estar diseñada para quebrarnos. Todos al final se rompieron", señaló Harington. "No sé si estábamos llorando porque estábamos tristes porque estaba terminando o si estábamos llorando porque era tan jodidamente agotador".



"Nos faltaba el sueño. Era como si estuviera diseñado para hacerte pensar: 'Cierto, estoy jodidamente harto de esto'", agregó. "Recuerdo que todos caminaban hacia el final diciendo: 'Ya he tenido suficiente. Me encanta esto, ha sido lo mejor de mi vida, lo extrañaré un día, pero ya he agotado'".



Durante la entrevista también indicó que, tras haberle dado casi una década a su personaje, está ansioso por la monotonía de la vida normal.

"Creo que las personas que no trabajan en el cine o la televisión no se dan cuenta de lo desorientado que es estar lejos de casa todo el tiempo", señaló. "Después de nueve años, estaré en casa. En un solo lugar. Estático ".

La última temporada de "Game of Thrones" llegará en abril de este año. Aún no hay fecha exacta.