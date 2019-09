"Game of Thrones": Kit Harington no ha visto la última temporada de la serie

El actor Kit Harington admitió que todavía no ha visto la octava y última temporada de "Game of Thrones", show que protagonizaba en el papel de Jon Snow. La revelación la hizo luego de la ceremonia de los Emmy 2019, gala en que la serie de HBO ganó dos Emmy: Mejor actor de reparto (Peter Dinklage) y Mejor serie dramática.

►Emmy 2019: "Game of Thrones" se llevó el premio mayor: Mejor serie dramática

►Emmy 2019: conoce a los ganadores de la noche

Cuestionado por Entertainment Tonight sobre la controversial temporada que terminó en mayo, el actor indicó que todavía no la ha visto.

"Así es como he lidiado con la controversia. No he visto la última temporada", indicó el actor de 32 años.

Sin embargo, el intérprete defendió el trabajo y esfuerzo que sus compañeros hicieron para sacar adelante el programa, que en total se llevó 12 estatuillas este año incluyendo los Creative Arts Emmy Awards.

"Lo que se es lo que nos costó el filmarla. Fue difícil y todos pusieron su amor y esfuerzo en ello. Y la controversia... yo creo que para nosotros, sabíamos que lo que estábamos haciendo era lo correcto, narrativamente. Y sabíamos que era lo correcto para los personajes, porque habitamos en ellos por 10 años. Así que la controversia no nos afectó", acotó.

De similar opinión fue su compañero de reparto Peter Dinklage (Tyrion Lannister), quien en su discurso de aceptación al Emmy destacó los "diez años de sudor" que hizo por la serie junto a las personas "más increíbles, talentosas y graciosas" que ha conocido.

"No hicimos nada más que sudar, nada más que reír. Dave (David Benioff) y Dan (D.B. Weiss), literalmente caminamos a través de fuego y hielo por ustedes. Literalmente. Y lo haría de nuevo en un pestañeo. Gracias", dijo claramente emocionado el actor.