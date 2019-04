"Game of Thrones": Lena Headey contó quienes son sus actores favoritos de la serie

La actriz Lena Headey, quien interpreta a Cersei Lannister en la serie "Game of Thrones", fue entrevistada por la cadena HBO como parte de la promoción de la ficción que regresará a las pantallas este domingo 14 de abril.

Kit Harington, Emilia Clarke y Sophie Turner son algunos de actores de "Game of Thrones" que han formado parte de las entrevistas hechas por HBO, en la que recuerdan momentos en los set de grabación o simplemente hablan sobre la ficción. Este es el turno de Lena Headey.

La actriz de 45 años contó en la entrevista cómo fue su evolución en los ocho años de personaje. "Absolutamente brillante, han sido ocho años increíbles. Recuerdo como si fuera ayer que empezamos a rodar en Escocia, con los bebes Sophie, Maisse y Issac. Ahora están tan grandes", indicó.

Además, comentó que a pesar de haber trabajado con mucha gente, ella siente que tiene a algunos de sus compañeros como favoritos. "Peter (Dinklage), Nikolaj (Coster-Waldau), Charles (Dance), Jack (Gleeson) y Conleth (Hill) fueron mi núcleo", indicó. "He amado cada minuto que he estado con ellos. Esto me hará llorar", agregó.

Entrevista a Lena Headey. (Video: HBO)

Finalmente, Headey dijo que se sentirá muy emocional a la hora de decirle adios a la serie. "Será difícil saber que no volveremos a estar juntos otra vez. Ellos se han convertido en una familia para mí. Será muy extraño. Han sido ocho años. Los voy a extrañar", concluyó.



Mira el tráiler de la octava temporada de "Game of Thrones":