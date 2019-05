"Game of Thrones": Maisie Williams no está conforme con el final de Arya Stark

La actriz británica Maisie Williams no ha dicho que el final de la épica serie "Game of Thrones" no le ha gustado, sin embargo, comentó para una revista estadounidense que le hubiera gustado que su personaje en la ficción, Arya Stark, tenga otro final.



[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS]

La joven Stark presenció el asesinato de su padre en manos de los Lannister en la primera temporada, este hecho hizo que su desprecio hacia la familia del dragón empezara. Y para la tercera temporada de "Game of Thrones", durante la llamada "boda roja", estuvo muy cerca cuando su hermano Robb y su madre murieron por la traición de Walder Frey en coordinación con los Lannister y los Bolton. El odio de Arya empezó a crecer cada vez más.



El destino la llevó al otro lado del mar a entrenar con los mejores asesinos del mundo. La joven Stark adquirió experiencia y muchas técnicas para vengarse de todos los que dañaron a su familia.

Tras haber aprendido lo necesario para hacer justicia por sus propias manos empezó a aniquilar a los miembros de su lista: Walder Frey, por mencionar alguno. Sin embargo, al terminar la serie no pudimos ver que acabó con su objetivo principal: Cersei.

Maisie Williams en entrevista con Entertainment Weekly dijo que "quería estar en el set con Lena de nuevo". "(Ella) es muy divertida. Y quería que Arya matara a Cersei incluso si eso significa que (Arya) también muriera", añadió.

La joven actriz también fantaseó con la idea de muchos fans, que tomaría el rostro de Jaime Lannister para acercarse sin ser vista y asesinar a Cersei. "Incluso hasta el punto en que Cersei estaba con Jaime, pensé (mientras leía el guión): 'Se va a arrancar la cara (y revelar a Arya)'my ambos morirán. Pensaba que eso es lo que ha impulsado Arya", concluyó.