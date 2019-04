"Game of Thrones": Maisie Williams y Sophie Turner, la hermandad tras las pantallas

Maisie Williams y Sophie Turner de la serie "Game of Thrones" mantienen una estrecha relación dentro y fuera de la serie de HBO. Las jóvenes actrices son hermanas en la ficción y grandes amigas en la vida real.



Las intérpretes se conocen desde 2009, año en que ambas fueron elegidas para pertenecer a la exitosa producción estadounidense. Su amistad es tan grande que en numerosas ocasiones se han halagado en público. Incluso comparten el mismo tatuaje y en la alfombra roja siempre aparecen juntas. Son inseparables.



"Sophie sabe demasiado de mí como para no ser mi amiga. No puedo decirte cuántas veces me dijo 've a terapia' antes de que lo hiciera. Me ayudó con algunas rupturas sentimentales y enfados con amigos. Sophie es mi punto de apoyo. Creo que la terapia es muy importante", dijo Maisie Williams hace unos días en entrevista la revista Glamour.

TRABAJAR JUNTAS

En una extensa entrevista que les hizo la revista Rolling Stone, Sophie mencionó que trabajar con ellas es complicado, sin embargo, crecer ha sido una buena experiencia. "Si estás trabajando con tu mejor amiga, nunca terminarás tu trabajo. Cada vez que intentamos ser serias respecto a algo, fue de lo más difícil en el mundo. Creo que se arrepintieron de ponernos en escenas juntas. Fue difícil", añadió la actriz de 23 años.

Maisie Williams habló sobre la química que tienen fuera y dentro de la pantalla. "Pensé que Sophie era la persona más genial que jamás había visto. Entiendo por qué dicen que tenemos química, porque cuando es correcto, es muy correcto. Somos mejores amigas. Y pudieron ver eso hace tantos años, y debe haber sido una verdadera magia ver a estas dos chicas pasar el mejor rato juntas", explicó la intérprete a la revista estadounidense.



Aunque en la serie, Arya y Sansa tuvieron que crecer separadas y enfrentarse a muchos peligros solas, sus intérpretes sí se estuvieron la una para la otra durante el detrás de cámaras.



"(Maisie) estaba pasando por todos estos cambios, pero tenía que seguir viéndose como una niña y cortar su pelo y verse completamente distinta a cómo se sentía por dentro. Creo que me envidiaba porque yo podía usar los vestidos y maquillaje lindo. ¡Y yo quería los pantalones y la ropa de niño!", contó Turner.



"Al comienzo, yo tenía celos de Maisie", añadió, "porque ella hacía todas las peleas de espadas y podía ser ruda".



"Es un personaje con el que hemos crecido y la hemos visto evolucionar desde que era una niña". Sophie Turner #VivePoniente🐲 #ForTheThrone pic.twitter.com/iJxU2uv0zI — Series en Movistar+ (@MovistarSeries) 20 de marzo de 2019

EN LAS REDES SOCIALES

Las jóvenes actrices siempre se han mostrado muy cariñosas y desbordando complicidad en sus redes sociales. Ambas tienen numerosas fotos de sus salidas, encuentros, alfombras rojas y demás.

Cada vez que alguna emprende un nuevo proyecto o noviazgo están la una para la otra. Y en más de una ocasión se han referido a ellas mismas como una "pareja de esposas", han sido 10 años de sus vidas juntas.

Ahora despedirse de la serie para ellas significa un luto. "No puedes decirle adiós para siempre a este show (…) Es como un divorcio. Toma mucho tiempo", dijo la actriz que interpreta a Arya.