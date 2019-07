"Game of Thrones": Nikolaj Coster-Waldau defendió a los creadores de la serie

El actor Nikolaj Coster-Waldau, quien interpretó a Jaime Lannister en "Game of Thrones", defendió a los creadores de la serie en un evento de fanáticos de la ficción en Estados Unidos el fin de semana pasado.



Durante el Con of Thrones en Nashville el fin de semana pasado, el actor Jaime Lannister habló las críticas a la octava y última temporada de "Game of Thrones". Algunos fanáticos han criticado a través de las redes sociales a David Benioff y Dan Weiss, ganadores de un Emmy, por los últimos seis episodios, incluso hubo una recolección de firmas en Change.org para tratar de convencer a HBO para que rehaga la temporada final.



"Cualquiera que piense que los creadores del show no son las personas más apasionadas, grandes e interesadas, y que por un segundo crea que ellos no trabajaron los últimos diez años pensando en cómo iba a terminar, me parece un poco tonto", expresó el actor.



"Además, sepan que ellos también leen los comentarios. Y es difícil sentarte y leer 'Guionistas estúpidos'. Ellos, al igual que todas las personas en Game of Thrones, nos partimos el lomo para que el show tuviera el mejor final posible", agregó.



El actor también contó cómo la reacción de los fanáticos impactó al reparto, y que lo conversaron en un grupo de chat privado de WhatsApp. "Cada temporada ha sido intensa en términos de atención y discusión, pero fue extraordinariamente intensa para una temporada final", dijo Coster-Waldau. "Y tenemos este grupo de WhatsApp, los actores, vimos que algunas personas se molestaba y escribían cosas crueles (...) Había una especie de extraño sentimiento de '¿Qué demonios? Trabajamos muy duro'. No estoy pidiendo a nadie que sienta pena, por cierto. Eso no es lo que estoy diciendo. Solo estoy diciendo cómo fue superar todo eso ".

Finalmente, durante la sesión, un fan expresó lo mucho que significa para él el show, y el actor agregó: "Ojalá Dan y David estuvieran acá para escuchar esto, para entender que la gente realmente ama el show, que de un momento a otro no son las personas más odiadas del mundo. Porque así es como creo que se sienten".