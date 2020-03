[Ver Game of Thrones ONLINE GRATIS 8x05 por HBO Go con subtítulos en español | Juego de tronos - Temporada 8 Episodio 5 | GOT GRATIS] En 'The Last of the Starks' ('El último de los Stark', 8x04), cuarto episodio de la temporada final de "Game of Thrones" ("Juego de Tronos" en español), tras ganar la Batalla de Winterfell, Daenerys y el Norte despidieron a sus guerreros caídos, y más tarde, celebraron a los vivos. En medio del festejo, la ‘Madre de dragones’ legitimó a Gendry Baratheon y lo nombró Lord de Bastión de Tormentas; evidentemente, como estrategia para su futuro reinado.

A pesar de que 'Dany' le pidió a Jon mantener en estricto secreto la verdad sobre su origen, él no podía ocultarle semejante información a sus hermanas y bajo la promesa de guardar silencio les dijo que en realidad es Aegon Targaryen, hijo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark. Casi de inmediato Sansa acudió a Tyrion, quien a su vez compartió con Varys esta verdad.

Sin tomar en cuenta las palabras de sus consejeros, Daenerys decidió enfrentar a Cersei, pero fue recibida por la Compañía Dorada y varios 'escorpiones' de Qyburn, armas que lograron acabar con otro de sus hijos. ¿Qué hizo la 'Madre de dragones' como respuesta para Cersei? ¿Quemó la Fortaleza Roja?

Para ver "Game of Thrones" 8x05 ONLINE con subtítulos en español, solo ingresa a AQUÍ, a la página de HBO Go. El capítulo se titula 'The Bells' ('Las campanas').

TRÁILER DE CAPÍTULO 5 DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES

Game of Thrones 8x05 | Tráiler de Juego de tronos

HORARIO PARA VER EL CAPÍTULO 5 DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES

El quinto y penúltimo capítulo de la octava y última temporada de "Game of Thrones" fue estrenado el domingo 12 de mayo a nivel mundial por HBO en los siguientes horarios:

Estados Unidos: 9:00 pm (hora del este)

Perú: 8:00 pm

México: 8:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Chile: 10:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

España: 3:00 am del lunes 13 de mayo

Brasil: 10:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Cuba: 8:00 pm

¿CÓMO VER EL CAPÍTULO 5 DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES?

CANALES EN LATINOAMÉRICA

HBO (Subtitulada)

HBO 2 (Doblada al español)

VER ONLINE Con HBO GO y HBO Now puedes acceder GRATIS al catálogo del servicio streaming y disfrutar el contenido por una semana. Pasado los 7 días de prueba gratis el usuario es libre de cancelar la suscripción. Este es el precio de la suscripción mensual en algunos países:

Perú: 31.90 soles al mes.

México: 149 pesos al mes.

Colombia: 29.900 pesos al mes.

España: 7,99 euros al mes.

Estados Unidos: 14.99 dólares al mes (HBO Now)

Ecuador: 12,99 dólares al mes.

¿Daenerys se convertirá en la 'Reina loca'? (Foto: HBO)

¿QUÉ PASA EN EL CAPÍTULO 5 DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES?

Después de ver morir a Rhaegal, perder su flota y atestiguar la ejecución de Missandei, Daenerys estaba dispuesta a tomar el Trono de Hierro a cualquier costo. ¿Eso significaba qué incendiaría la Fortaleza Roja y asesinaría a todos los que están refugiados en la fortaleza? Lamentablemente, sí.

Por lo que mostró el tráiler de "Game of Thrones" 8x05, la 'Última Guerra' debía desatarse.. Cada bando preparó a sus hombres y sus mejores armas, pero solo uno podía sentarse en el Iron Throne y gobernar los Siete Reinos.

En el avance, Jon y el ejército del Norte llegan a King's Landing y están listo para luchar por la reina Daenerys; sin embargo, sus consejeros Tyrion y Varys ya no están muy seguros de si ella es la mejor opción para gobernar Westeros (Poniente). Y por lo sucedido, parece que Daenerys seguirá los pasos de su padre.

FOTOS DEL CAPÍTULO 5 DE LA TEMPORADA 8 DE "GAME OF THRONES"

Harry Strickland, el comandante de la Compañía Dorada (Foto: HBO)

¿Cuál será el siguiente movimiento de Cersei Lannister? (Foto: HBO)

¿Tyrion Lanniter traicionará a Daenerys Targaryen? (Foto: HBO)

¿Qué mira Euron Greyjoy en el cielo? (Foto: HBO)

Jon llegó a Dragonpoint y está listo para luchar contra Cersei (Foto: HBO)

¿Qué hará Gusano Gris tras la muerte de Missandei? (Fotos: HBO)

Jon aún no sabe que Daenerys planea quemar la Fortaleza Roja (Foto: HBO)

Cersei Lannister no dejará el Trono de Hierro sin pelear (Foto: HBO)

Pero Daenerys quemó todo (Foto: Game of Thrones / HBO)

Arya Stark apenas sobrevivió a la ira de Daenerys (Foto: Game of Thrones / HBO)

Jaime Lannister debió sortear obstáculo tras obstáculo en medio del caos (Foto: Game of Thrones / HBO)

Antes de la batalla, Daenerys amenazó con que llevaría miedo a la capital del reino (Foto: Game of Thrones / HBO)

Jon Snow solo comprendió su amenaza cuando la vio en ejecución (Foto: Game of Thrones / HBO)

¿QUÉ OPINA EL CREADOR DE "GAME OF THRONES" SOBRE EL FINAL DE LA SERIE?

El final de la exitosa serie "Game of Thrones" está cerca, luego de 8 temporadas sabremos quien se sentará para siempre en el 'Trono de Hierro'. Sin embargo, para su creador, George RR Martin, "Juego de tronos" debe continuar.

"No creo que deba ser la última temporada. Pero aquí estamos. Parece que empezamos a hacerla la semana pasada. El tiempo ha pasado rapidísimo. Pero es emocionante. Sé que es un final, pero no un final para mí. Todavía estoy escribiendo los libros. Creo que estaré dando vueltas por Westeros mientras todos los demás se hayan ido", señaló el escrito en una entrevista para THR.

De otro lado, en vista que "Game of Thornes" terminará en una semana, HBO ya comenzó a preparar la siguiente historia, protagonizada por Josh Whitehouse y Naomi Watts y que tendrá a George RR Martin nuevamente involucrado en la narración. El autor también habló sobre ello al respecto:

"Todavía no ha empezado el rodaje, pero se están acercando a ello. Tienen un gran director y un reparto increíble. La he estado siguiendo de cerca. Tengo los dedos cruzados. Es diferente. Definitivamente muy diferente. Se ambienta miles de años atrás. Será completamente diferente de Westeros. Sin dragones, sin Trono de Hierro, sin King's Landing. Será interesante ver qué piensan los fans de eso", dijo Martin.

TÍTULO Y DURACIÓN DE LOS EPISODIOS DE LA TEMPORADA FINAL DE "GAME OF THRONES"

HBO publica los títulos oficiales de los episodios la octava temporada de “Game of Thrones” una vez terminado cada capítulo:

Temporada 8, episodio 1: Winterfell

Fecha de estreno: domingo, 14 de abril a las 9:00 p.m. (EE.UU.; ET/PT)

Duración estimada: 0:54

Temporada 8, episodio 2: A Knight of the Seven Kingdoms

Fecha de estreno: domingo, 21 de abril a las 9:00 p.m. (EE.UU.; ET/PT)

Duración estimada: 0:58

Temporada 8, episodio 3: The Long Night

Fecha de estreno: domingo, 28 de abril a las 9:00 p.m. (EE.UU.; ET/PT)

Duración estimada: 1:22

Temporada 8, episodio 4: The Last of the Starks

Fecha de estreno: domingo, 5 de mayo a las 9:00 p.m. (EE.UU.; ET/PT)

Duración estimada: 1:18

Temporada 8, episodio 5

Fecha de estreno: domingo, 12 de mayo a las 9:00 p.m. (EE.UU.; ET/PT)

Duración estimada: 1:20

Temporada 8, episodio 6

Fecha de estreno: domingo, 19 de mayo a las 9:00 p.m. (EE.UU.; ET/PT)

Duración estimada: 1:20

RESUMEN DE "GAME OF THRONES" 8X04

El cuarto capítulo inició despidiendo a los caídos. Daenerys se despide de su fiel consejero Jorah Mormont. Por su parte, Sansa Stark se despide a Theon Greyjoy. La dramática escena termina cuando le coloca el escudo de los Stark antes de ser incinerado. Después de despedir a los muertos, se realizó una gran cena. Durante esta Daenerys ordena Lord Grendy, quien ahora será Grendy Baratheon, Lord del Bastión de tormentas. Daenerys, quien al parecer había olvidado por un momento, la verdad del nacimiento de Jon Snow, decide hablar con él y le suplica que no diga que no le diga a nadie que es un Targaryen. Jon no acepta, y Daenerys se pone fuerte y le dice que es la única manera que las cosas funcionen.

Las cosas se siguen poniendo tensas en Winterfell, Sansa Starke le dice a Daenerys que su gente está cansada y herida, y que necesita descansar antes de ir a Desembarco del rey a pelear contra Cersei Lannister. La madre de los dragones indica que ella y sus hombres pelearon por el norte, y que es lo mínimo que deben hacer como retribución. Jon avala a la reina y no hace caso de sus hermanas. Tras este incidente, Arya, Sansa y Bran deciden hablar con él. Jon les cuenta la verdad sobre su origen, pero antes les hace jurar que no dirán nada. Sansa no cumple la promesa y se lo cuento a Tyrion, para intentar convencerlo que Daenerys no es buena para reina. Tyrion, confundido, conversa con Varys sobre Jon Snow y Daenerys Targaryen. Para el Lannister lo mejor es que se casen y reinen juntos, para Varys, Jon Snow es el hombre adecuado para reinar los Siete reinos.

Una vez que Daenerys, Missandei, Gusano gris y Tyrion llegan a Dragonstone son emboscados por Euron Greyjoy. Daenerys pierde a uno de sus dragones al ser atacado por Greyjoy con una gran lanza. Durante esta batalla, Missandei es captura por los Lannister. Con la muerte de Missandei, consejera y amiga de Daenerys Targaryen, en manos de los Lannister y la negativa de Cersei Lannister a renunciar al Trono de Hierro. La 'Madre de los dragones' planea tomar la Capital de una forma cruel.

LAS VECES QUE DAENERYS TARGARYEN DESATÓ SU FURIA

Todos los ojos están puesto en Daenerys y lo que hará en estos capítulos que faltan para el final de "Game of Thrones". Hay fans que auguran una muerte de la "Madre de dragones", en tanto otros, piensan que será ella quien gobierne los Siete Reinos. Sin duda la Targaryen ha demostrado que puede ser la más temida de todas, prueba de ello, son las veces que la vimos desatar su furia contra sus enemigos para cumplir con sus objetivos. Recordemos las veces que desató su furia en la serie: