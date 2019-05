"Game of Thrones" ONLINE EN VIVO 8x05 por HBO: ¿cómo y a qué hora ver el capítulo 5 de la temporada 8?

En 'The Last of the Starks' (8x04), cuarto episodio de la temporada final de "Game of Thrones" ("Juego de Tronos" en español), tras ganar la Batalla de Winterfell, Daenerys y el Norte despidieron a sus guerreros caídos, y más tarde, celebraron la victoria. En medio del festejo, la ‘Madre de dragones’ legitimó a Gendry Baratheon y lo nombró Lord de Bastión de Tormentas, obviamente, esto es una estrategia para su futuro reinado.

A pesar de que Dany le pide a Jon mantener en estricto secreto la verdad sobre su origen, él no puede ocultarles semejante información a sus hermanas y bajo la promesa de guardar silencio les dice que en realidad es Aegon Targaryen, hijo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark. Casi de inmediato Sansa acude a Tyrion, quien a su vez habla con Varys.

Sin tomar en cuenta las palabras de sus consejeros, Daenerys decide enfrentar a Cersei, pero es recibida por la Compañía Dorada y varios 'escorpiones' de Qyburn, armas que logran acabar con otro de sus hijos. ¿Qué hará la 'Madre de dragones' ahora que Cersei lleva la delantera? ¿Quemará la Fortaleza Roja?

TRÁILER DE CAPÍTULO 5 DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES

HORARIO PARA VER EL CAPÍTULO 5 DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES

El quinto y penúltimo capítulo de la octava y última temporada de "Game of Thrones" se estrenará el domingo 12 de mayo a nivel mundial por HBO



¿CÓMO VER EL CAPÍTULO 5 DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES?

CANALES EN LATINOAMÉRICA



HBO (Subtitulada)

HBO 2 (Doblada al español)

VER ONLINE

Con HBO GO y HBO Now puedes acceder GRATIS al catálogo del servicio streaming y disfrutar el contenido por un mes. Pasado los 30 días de prueba gratis el usuario es libre de cancelar la suscripción.



¿Daenerys se convertirá en la 'Reina loca'? (Foto: HBO) ¿Daenerys se convertirá en la 'Reina loca'? (Foto: HBO)

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 5 DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES?

Después de ver morir a Rhaegal, perder su flota y atestiguar la ejecución de Missandei, Daenerys parece estar dispuesta a tomar el Trono de Hierro a cualquier costo. ¿Eso significa qué incendiará la Fortaleza Roja y asesinará a todos los que están refugiados en la fortaleza?

Por lo que mostró el tráiler de "Game of Thrones" 8x05, la 'Última Guerra' está a punto de empezar. Cada bando prepara a sus hombres y sus mejores armas, pero solo uno puede sentarse en el Iron Throne y gobernar los Siete Reinos, ¿quién será el ganador?

En el avance, Jon y el ejército del Norte llegan a King's Landing y están listo para luchar por la reina Daenerys; sin embargo, sus consejeros Tyrion y Varys ya no están muy seguros de si ella es la mejor opción para gobernar Westeros (Poniente). ¿Acaso Daenerys seguirá los pasos de su padre? ¿Realmente se convertirá en la 'Reina loca'?

FOTOS DEL CAPÍTULO 5 DE LA TEMPORADA 8 DE "GAME OF THRONES"

