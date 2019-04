"Game of Thrones": ¿qué pasó con Jon Snow a lo largo de todas las temporadas de la serie?

Game of Thrones, Jon Snow | La octava y última temporada de “Game of Thrones” ("Juego de tronos" en español) está cada vez más cerca y son muchas la preguntas que esta entrega debe resolver: ¿qué pasará con Jon y Daenerys? ¿Qué sucederá con Cersei y Jaime? ¿Lograrán detener al Night King (Rey de la Noche) y a su ejército? ¿Quién se quedará con el anhelado Iron Throne (Trono de hierro)?

Ha pasado bastante tiempo desde el final de la séptima entrega y ni hablar desde el piloto de la serie de HBO, por lo que es probable que no recuerdes absolutamente todo por lo que pasó cada personaje e incluso te plantearas ver de nuevo todas las temporadas, o al menos la anterior, para disfrutar de los nuevos episodios.

Para ahorrarte trabajo, el coproductor ejecutivo y guionista de la ficción, Bryan Cogan, reveló a la revista Entertainment Weekly cuáles son los capítulos imprescindibles de la trama y que te ayudarán a seguir el hilo conductor.

Asimismo, HBO Go compartió un resumen de la historia de cada uno de los protagonistas de “Game of Thrones”, pero si no tienes acceso al servicio streaming no te preocupes, aquí te contamos lo que sucedió con cada personaje desde la primera temporada hasta antes del estreno de la entrega final. El primero en la lista es Jon Snow, interpretado por Kit Harington.

JON SNOW EN LA TEMPORADA 1 DE “GAME OF THRONES”

Después de presenciar como su padre, Eddard Stark, ejecuta a un desertor de la Guardia de la Noche, Jon Snow y sus hermanos encuentran a una loba huarga muerta junto a cinco cachorros, él se queda con que el albino y decide llamarlo Ghost.

Tras la visita del rey Robert Baratheon a Winterfell y la posterior partida de Ned y sus dos hijas a King’s Landing, Jon opta por unirse a la Guardia y llega al Castillo Negro, donde es instruido por Ser Alliser Thorne y conoce a Samwell Tarly, Grenn y Pypar. Una vez completada su instrucción, Jon es asignado al sector de los mayordomos y no al de exploradores, como él deseaba.

El Lord Comandante Jeor Mormont toma a Snow como su mayordomo personal, con la intención de prepararlo para ser su sucesor. Durante ese tiempo, el Lord Comandante le entrega la espada de acero valyrio de la Casa Mormont, Garra, a modo de agradecimiento por salvarlo de un White Walker.

Cuando se entera que su padre fue ejecutado tiene la intención de huir y unirse al ejército de su hermano Robb, pero Sam, Grenn y Pypar lo convencer de desistir. Jon regresa al Castillo Negro y le promete a Jeor Mormont unirse a la expedición más allá del Muro para encontrar a los salvajes de Mance Rayder y descubrir el misterio de los White walkers.

JON SNOW EN LA TEMPORADA 2 DE “GAME OF THRONES”

Como parte de la gran expedición, Jon conoce a Craster (Robert Pugh), un salvaje que tiene una alianza con la Guardia de la Noche y mantiene relaciones incestuosas con sus hijas y que entrega a sus hijos a los White Walkers. En su búsqueda de Mance Rayder, el grupo liderado por Qhorin Mediamano se enfrenta a unos salvajes, de los que solo sobrevive una mujer llamada Ygritte, a la que Jon no puede asesinar y quien finalmente facilita que sea capturado por otro grupo de salvajes.

Qhorin, quien también fue capturado mientras intentaba seguir el rastro de Jon, le aconseja infiltrarse entre los salvajes y para ayudarlo lo acusa de traidor, lucha contra él hasta que Snow lo atraviesa con Garra. Después de eso, Jon es llevado hasta el campamento de Rayder.

JON SNOW EN LA TEMPORADA 3 DE “GAME OF THRONES”

En la cuarta entrega de “Game of Thrones” Jon conoce a Mance Rayder y luego de explicar sus argumentos para desertar de su guardia, Mance lo envía con Tormund Matagigantes para escalar el Muro y atacar el Castillo Negro. El flirteo entre Ygritte y Jon es cada vez más intenso y finalmente se vuelven amantes.

Esto último convence a Tormund que Jon está de lado de los salvajes, y tras escalar el Muro con éxito y llegar hasta el Agasajo, le ordenan a Jon asesinar a un anciano para evitar que este alerte a la Guardia, sin embargo, el bastardo se niega a hacerlo, demostrando así con quien está su lealtad realmente.

Ante su negativa, Tormund ordena a los demás acabar con Jon, pero Bran, que se encontraba huyendo más allá del Muro, se introduce en la mente de su huargo, Summer, y ayuda a su hermano, quien tras matar a Orell, consigue huir. Cuando se encuentra con Ygritte, admite su amor, pero escoge cumplir con su misión, ella furiosa le dispara varias flechas a la pierna y Jon llega mal herido al Castillo Negro.

JON SNOW EN LA TEMPORADA 4 DE “GAME OF THRONES”

Jon empieza la temporada con malas noticias: su hermano Robb fue asesinado en la Boda Roja, los Bolton se apoderaron de Winterfell y Ser Alliser Thorne, que cumple las funciones de Lord Comandante, quiere juzgarlo por traidor. Aunque nadie cree en las palabras de Snow, el maestre Aemon le permite marcharse.

Olly (Brenock O'Connor), un joven cuyos padres fueron asesinados por los salvajes se une a la Guardia junto a un mercenario llamado Locke. Asimismo, Grenn y Eddison Tollett, a quienes se creía muertos, regresan al Castillo Negro e informan sobre la muerte del Lord Comandante Mormont y Craster.

Jon, Grenn, Edd y Locke van al Torreón y se enfrentan a los hermanos amotinados de la Guardia liderados por Tanner. Una vez de regreso se enteran de que Villa Topo ha sido atacada por Tormund e Ygritte, lo significa que deben prepararse para un ataque de los salvajes.

Durante la Batalla de Castle Black, los salvajes tratan de escalar el Muro, pero son repelidos por los defensores de la cima, Jon lucha contra Styr, el Magnar de Thenn, logra vencerlo al tiempo que se da cuenta que Ygritte le apunta con su arco, pero es Olly quien dispara una flecha a la espalda de Ygritte.

Luego de repeler a los salvajes y capturar a Tormund, Jon viaja para asesinar a Mance Rayder, pero antes de por lo menos intentarlo se produce un ataque sobre el campamento de Mance. Se trata de Stannis Baratheon, quien al igual que su hermano menor Renly demanda el Trono de Hierro. Jon se presenta y pide a Stannis quemar los cadáveres y tomar prisionero a Mance.

JON SNOW EN LA TEMPORADA 5 DE “GAME OF THRONES”

Tras negarse a jurarle lealtad a Stannis, Mance Rayder es condenado a la hoguera. Para recuperar el Norte, Baratheon le propone a Jon legitimarlo como Stark y hacerlo Señor de Winterfell, pero este, aunque admite que siempre quiso eso debe cumplir su juramento con la Guardia.

En tanto, se realizan las elecciones para elegir al nuevo Lord Comandante y Jon resulta triunfante gracias a la postulación de Sam y el voto del maestre Aemon, lo que por supuesto, no tiene nada conforme a Ser Alliser, quien era el favorito al puesto.

Cuando Jon acude al maestre Aemon y le cuenta que tiene un plan que dividirá a los hombres de la Guardia de la Noche, este le dice que debe seguir su instinto, y “matar al chico, y dejar que nazca el hombre”. Al exponer su idea de refugiar a los salvajes en el Muro para que se unan a la lucha contra los White Walkers, casi todos se ponen en contra de Jon, a tal punto que tras el regreso de Jon con los salvajes sobrevivientes al ataque de White Walkers le tienden una trampa y lo apuñalan.

JON SNOW EN LA TEMPORADA 6 DE “GAME OF THRONES”

Aunque ese parecía el final de Jon Snow, Melisandre, quien volvió al Castle Black junto a Davos Seaworth tras la muerte de Stannis, realiza un ritual y le devuelve la vida al Lord Comandante, quien condena a la ahorca a los amotinados.

Libre de sus votos, Jon le entrega el mando de la Guardia a Edd y abandona el Muro, pero antes se produce un emotivo encuentro con su hermana Sansa Stark, que con ayuda de Theon logró escapar de Ramsay Bolton. Tras recibir una carta donde Ramsay informa que tiene prisionero a su Rickon Stark, Jon empieza a buscar apoyo entre las casas nobles norteñas, así consigue la ayuda a Lyanna Mormont, mientras Sansa solicita la ayuda de Petyr Baelish.

Con la muerte de Rickon empieza la Batalla de los Bastardos, la cual parecía ganar Ramsay hasta la llegada del ejército del Valle liderado por Littlefinger. Al ver que todo está perdido, Bolton se refugia en Winterfell sin imaginar que el gigante Wun Wun derribaría las puertas. Una vez vencido, sl encerrado y finalmente Sansa alimenta a los perros con él.

Mientras se debate el futuro de Winterfell, Lady Lyanna Mormont recrimina a los señores norteños por no apoyar la causa de los Stark y lo aclama como nuevo Rey en el Norte.

La temporada termina con un flashback que muestra a un joven Eddard Stark frente al lecho de muerte de su hermana Lyanna, quien le pide cuidar de su hijo recién nacido, quien más adelante se revela es Jon Snow.

JON SNOW EN LA TEMPORADA 7 DE “GAME OF THRONES”

La invitación de Tyrion Lannister en nombre de Daenerys Targaryen y el mensaje de Sam que asegura que en Rocadragón hay una gran reserva de vidriagón, obligan a Jon a dejar Winterfell dejando a Sansa como su regente.

Conoce a Daenerys, se niega a jurarle lealtad, pero le pide su ayuda para luchar contra los White Walkers. Con la intención de capturar a un espectro, Jon dirige una expedición al norte del Muro y en medio de la misión su comitiva es rodeada por un ejército de muertos y aunque Daenerys llega a salvarlos, paga un precio muy alto, uno de sus dragones muere por una lanza del Rey de la Noche, el líder de los muertos.

Esto último los obliga a huir sin Jon, quien es salvado por su tío Benjen Stark. Mientras se recupera, Daenerys le promete unirse a su lucha contra los White Walkers, y este le jura lealtad. Después, ambos se dejan llevar por la atracción que sienten y tienen relaciones.

Por otro lado, a través de sus visiones, Bran descubre que el verdadero nombre Jon es Aegon Targaryen, el hijo legítimo y heredero de Rhaegar Targaryen y Lyanna.