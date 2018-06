"Game of Thrones": personajes vivos y muertos despiden la serie en fiesta 

Hace unos días, el elenco de "Game of Thrones" se reunió en Belfast, Irlanda, para una fiesta con temática a la serie original de HBO. En Instagram, Jason Momoa y Emilia Clarke compartieron fotos de la celebración en Instagram.

Con las imágenes de Instagram se puede confirmar que los productores de la serie "Game of Thrones" DB Weiss y David Benioff estuvieron presentes. Además, los miembros del elenco Peter Dinklage (Tyrion), Emilia Clarke (Daenerys), Kit Harington (Jon Snow), Isaac Hempstead Wright (Bran), Rory McCann (el sabueso), John Bradley (Sam), Nathalie Emmanuel (Missandei) y Jacob Anderson (Grey Worm) se divirtieron en la fiesta.

Lo que llamó la atención de los fans es que antiguos miembros del elenco como Jason Momoa (Khal Drogo), Mark Addy (Robert I) y Sean Bean (Ned Stark) también asistieron, generando dudas e hipótesis si ellos volverán en la última temporada de "Game of Thrones".

La actriz Emilia Clarke compartió su entusiasmo por la fiesta en Instagram exponiendo fotos junto a su exesposo en la ficción Khal Drogo. "Esto es lo más cercano que me van a ver tratando de hacer el 'levantamiento' de Dirty Dancing. Sí, mi hombre está sentado. Sí, no hay lago. Y sí, no me está levantando por encima de su cabeza", se lee en el pie de la foto. A lo que Momoa respondió: "Luna de mi vida, cada vez que te dejo, mi cara duele por sonreír demasiado. Te amo por siempre. Aloha".

Otra característica que se puede apreciar en las imágenes de Instagram es que el elenco se divirtió ingiriendo bebidas del Irlanda: cervezas artesanales. "Me gustaría tomarme un momento para agradecer al alcohol por darme el valor para intentar esto", escribió Clarke en una de las fotos en la que aparece haciendo muecas con Momoa.



Jason Momoa subió a su cuenta de Instagram fotos junto a los productores de la serie y les escribió un mensaje de admiración. "Estoy muy agradecido de ser parte del mayor espectáculo de la tierra. Me siento honrado de poder venir a Irlanda y celebrar con mis amigos". Solo estoy aquí para darles besos, abrazos y las cosas negras. David y Dan son leyendas. Felicitaciones a la talentosa tripulación y el elenco. Aloha", agregó.