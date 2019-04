"Game of Thrones": Peter Dinklage revela qué fue lo mejor de interpretar a Tyrion

Tyrion Lannister es probablemente el personaje más querido de la serie "Game of Thrones". La magnífica interpretación de Peter Dinklage ha generado que los fans de la ficción tengan mucha empatía con el menor de los Lannister.

En una entrevista exclusiva para la cadena de televisión HBO, Dinklage habló de su personaje. Mencionó los pro y contras que le ha traído "Juego de tronos" a su vida.

"Me gritan más Tyrion que Peter en la calle. Y es gracioso cuando están conversando conmigo y se dan cuenta que no soy como Tyrion. Se indignan", indicó el estadounidense.

Para el actor "Juego de tronos" le cambió la vida. "Al inicio no quise aceptar el personaje. Cuando me dijeron que me querían para una serie de fantasía dije que no, pero luego me di cuenta que esta serie no era como otras (...) Este show ha hecho mi vida tan genial de tantas maneras", comentó.

El actor de 49 años contó que su personaje tiene muchos cosas buenas. "La cosa más genial de Tyrion es, para mí como el actor, es que pude trabajar con todo el mundo. Lo que no ha ocurrido con otros personajes. Soy muy afortunado de trabajar con grandes actores", indicó.



"Todo el mundo es tan profesional, tan amable y bueno. No habido ni una manzana de la discordia. Esta gente es la mejor con la que he trabajado en mi vida. Somos una familia ahora. Solo tenemos verdadero amor por nosotros mismos", dijo sobre el elenco de la serie de HBO.

Peter Dinklage en una entrevista con HBO. (Video: YouTube/ HBO)

Para Dinklage, Tyrion Lannister "solo quiere justicia para todo el mundo, quiere justicia por los que no tienen una voz. Es una gran persona".

Finalmente, el intérprete indicó que se siente muy afortunado de haber formado del fenómeno "Game of Thrones". "Somos tan afortunados de ser parte de esto. Es hermoso, no importa cuántas horas de trabajo son o cuán difíciles son de realizar, cuando estás envuelto en algo tan genial como esto, algo con lo que tú estás tan orgulloso, sientes como si estuvieras enamorado. Será muy difícil dejar de interpretar a Tyrion, concluyó.



