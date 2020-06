La popularidad de “Game of Thrones” impulsó a HBO a poner en marcha planes para múltiples spin-offs tras el final de la serie. En un momento, hasta cinco de ellos se encontraban en varias etapas de producción, y el primero en salir fue una serie sin título ambientada miles de años antes de los eventos de la historia original y estaba protagonizada por Naomi Watts. Sin embargo, fue cancelado antes de que pudiera ver la luz.

“Después de una cuidadosa consideración, hemos decidido no avanzar con la precuela de ‘Game of Thrones'. Agradecemos a Jane Goldman (directora y guionista), S.J. Clarkson (director) y al talentoso elenco y equipo por todo su arduo trabajo y dedicación”, dijo HBO en un comunicado de 2019. Además de Watts, se suponía que la serie sería protagonizada también por Miranda Richardson y Josh Whitehouse.

Si bien HBO no proporcionó ninguna otra razón detrás de la cancelación, la prensa especializada informó que la compañía no estaba satisfecha con lo que vio. Según Deadline, la decisión se tomó “después de una larga postproducción, en el que surgieron rumores sobre problemas durante el rodaje en Irlanda del Norte”.

Según The Hollywood Reporter, “HBO no estaba satisfecho con el corte final del piloto liderado por Naomi Watts y pidió cambios en las ediciones antes de desechar todo”. Entertainment Weekly, por su parte, dijo que la decisión de eliminar el programa se tomó semanas antes de que se anunciara públicamente.

HBO incluso había compartido una sinopsis de la serie potencial: “Teniendo lugar miles de años antes de los eventos de ‘Game of Thrones', la serie narra el descenso del mundo de la Edad de Oro de los Héroes a su hora más oscura. Desde los horribles secretos de la historia de Westeros hasta el verdadero origen de los White Walkers, los misterios de Oriente hasta la leyenda de los Starks, solo una cosa es segura: no es la historia que creemos que sabemos“.

No obstante, solo unos días después, HBO anunció otro spin-off titulado “House of the Dragon”. La serie, co-creada por George RR Martin y Ryan Condal, contará la historia de House Targaryen y tendrá lugar 300 años antes de los eventos de “Game of Thrones”.

En respuesta a ambos anuncios, Martin escribió en su blog: “No hace falta decir que me entristeció escuchar que el programa no iría más. Jane Goldman es una excelente guionista y disfruté de una lluvia de ideas con ella. No sé por qué HBO decidió no ir avanzar con la serie, pero no creo que tenga que ver con ‘House of the Dragon’“.