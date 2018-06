"Game of Thrones": HBO da luz verde a la precuela y revela trama

El canal premium HBO ha dado luz verde a un episodio piloto de la precuela de la serie "Game of Thrones". La escritora Jane Goldman ("Kingsman: The Secret Service" y "X-Men: First Class") y el autor George R.R. Martin serán los encargados de hacer el libreto de esta historia.



Si el episodio piloto convece a HBO, el canal ordenará desarrollar una temporada. Por lo pronto, esta es la trama revelada:

"Miles de años antes de los eventos narrados en 'Game of Thrones', la serie relata el descenso del mundo desde la época dorada, la Edad de los Héroes, hacia uno de sus momentos más oscuros. Y solo una cosa es segura: de los secretos horripilantes del origen de Westeros (Poniente) al real origen de los caminantes blancos, los misterios del Este, los Stark de las leyendas… No es la historia que creemos que es"

Según los libros de George R.R. Martin, la Edad de los Héroes comenzó 10 mil años antes de los eventos de "Game of Thrones". Se presume que entre algunos personajes de la nueva serie estarían Bran the Builder (fundador de la casa Stark y supervisor de la construcción del Muro) y Lann the Clever (fundador de la casa Lannister).

En esta época se produjo la 'Larga Noche', un invierno que duró toda una generación y la mayor guerra contra los caminantes blancos.

Este piloto aún no tiene un título. Si la última temporada de la serie "Game of Thrones" saldrá en el 2019, por lo menos esta precuela verá la luz en el 2020. No queda más que esperar.