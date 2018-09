"Game of Thrones": se revela gran spoiler de Jaime Lannister en el final

HBO hace lo que puede para controlas las filtraciones de la trama de "Game of Thrones" temporada final, pero esta vez la fuente ha sido un juicio en el que uno de sus actores principales ha sido sentenciado.

Como informa The Hollywood Reporter, en una audiencia contra Nikolaj Coster-Waldau (Jamie Lannister) por incumplimiento de contrato, se reveló que el actor danés solo aparece en cuatro de los seis episodios de la última temporada.

¿Qué significa esto? Como teoriza Watchers on the Wall, una posibilidad es que los showrunners David Benioff y D.B. Weiss no consideran necesario que Jaime Lannister esté en todos los episodios de la temporada y podría obviarse su participación en uno u otro capítulo.

La otra posibilidad es que el personaje de Jaime Lannister muera antes del final. El Valar Morghulis ("todos los hombres deben morir") se cumple siempre, ¿pero veremos el fin del caballero de la mano dorada en la próxima temporada?

Además del spoiler, se sabe que Nikolaj Coster Waldau perdió el juicio y por ello debe pagarle US$ 1.75 millones a su ex mánager, Jill Littman. De igual modo, se conoce que el intérprete apelará la sentencia.

The Hollywood Reporter también indica que Nikolaj Coster Waldau gana más de US $1 millón por episodio, por lo cual no sería de extrañar que el resto de actores principales, como Emilia Clarke, Kit Harington, Lena Headey y Peter Dinklage reciban una cifra similar.

DATOS



La temporada final de "Game of Thrones" llega por HBO en el primer semestre del 2019.

La serie compite por el Emmy, ceremonia a desarrollarse el 17 de septiembre.