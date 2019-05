"Game of Thrones": ¿Tiene sentido que Daenerys se haya vuelto "loca"? | ENCUESTA

En varias ocasiones, "Game of Thrones" de HBO ha causado polémica, pero nunca como lo ocurrido el último domingo, cuando Daenerys (Emilia Clarke) hizo lo que su padre nunca pudo: quemar todo King's Landing a lomo de dragón.

¿Está justificado este heel turn por parte de la Madre de Dragones? ¿O acaso se trata de una decisión de Benioff y Weiss sin sustento alguno? La polémica es tan grande que, al cierre de este artículo, medio millón de personas han firmado una petición para rehacer la temporada final con otros escritores.

Por un lado, hay quienes vieron en Daenerys a la heroína de "Game of Thrones", la que rompería la rueda de lo viejo y, en definitiva, no sería como sus ancestros; entre los cuales destacaron varios tiranos. Dany ya había ejecutado a varios con fuego de dragón, pero al parecer esa no era razón suficiente para prever la catástrofe.

Puede que los mayores argumentos para uno y otro lado estén en Twitter, esto por parte de los usuarios @Terrible_Help y @Natalia Escribe: el primero encuentra creíble el colapso mental de la reina, la segunda está en contra de lo que ha pasado con el personaje (y en general la última temporada).

Terrible Help: "Nadie puede seguir en negación sobre lo que busca Daenerys luego de quemara a un millón de mujeres, niños y hombres con impunidad. Además, no hay manera de culpar esto en mal guion, porque no lo es. Es la culminación de años de moral vacía. Y además es brillante".

Natalia Escribe: "(Daenerys) nunca me simpatizó. La reina populista. Sin embargo, su línea argumental creció. Brindó cosas muy buenas. Sus dragones, su destreza para gobernar, su bondad con esclavos y odio por los tiranos. No la dejaron crecer desde la (temporada) seis. ¿Y hoy? Mucho se habló de que la locura de Aerys se debía a que Bran intervino en el pasado. A Daenerys la volvieron loca a las malas. Ni siquiera ese arco argumental que le dieron lo justificaba".

Opiniones hay para todos los gustos, pero nos falta conocer la tuya. Puedes votar en nuestra encuesta de satisfacción sobre el giro final de "Game of Thrones":

El final de "Game of Thrones" se transmitirá este domingo 19 de abril por la noche en HBO y HBO 2.

