"Game of Thrones": las series que puedes ver si te gustó GOT | FOTOS

"Game of Thrones" lo tiene todo. Drama, estrategias, grandes batallas y hasta rasgos cómicos gracias a sus buenos guiones e interpretaciones. En abril se estrena su última temporada, y esto dejará un vacío en los fanáticos de la ficción inspirada en los libros de George R.R. Martin.

Por esa razón, hemos reunido 10 grandes series épicas que disfrutarás si eres fan de la serie de televisión de drama y fantasía medieval creada por David Benioff y D. B. Weiss.

Una de las series que puedes ver en Netflix es "Reign". Esta ficción narra la historia de la reina de Escocia Mary Stuart, quien viaja a Francia para asegurar su compromiso político estratégico con el príncipe Francis. Ella deberá prepararse para gobernar y tratar de encontrar el equilibrio entre las exigencias de su país y el corazón.



La ficción "The Tudors" es drama sobre lo primeros años del reinado en Inglaterra del rey Enrique VIII (1509-1547) develando sus relaciones con mujeres y estrategias de gobierno.



"The Last Kingdom" es una serie de televisión que cuenta el drama histórico de la Gran Bretaña medieval, basada en las novelas "The Saxon Stories" de Bernard Cornwell.



"Troya" y "Frontier" son algunas de las series que podrás encontrar en Netflix y que te ayudarán a superar el final de "Game of Thrones". En la galería que abre este artículo podrás encontrar qué otras ficciones taparán ese vacío.