Game of Thrones: ¿qué significa la planta vista al final de la serie?

Game of Throne llegó a su fin y luego de ocho años los fanáticos le dijeron adiós a una de las series más populares de los últimos tiempos, pero también se quedaron con las ganas de una nueva temporada para aclarar todas las interrogantes que dejó el último capítulo de Juego de Tronos y uno de ellos es sobre el brote de una planta más allá del muro, será que ¿se acabó el invierno?

Al final del episodio se ve a Jon Snow que regresa a la Guardia de la Noche como condena por la muerte de Daenerys Targaryen, pero él decide ir más allá del muro junto a Ghost, Tormund y un grupo de salvajes. A sus pies, a pesar del intenso hielo, se logra ver como una planta verde emerge y reverdece.



Esto acaso es una señal que ¿el invierno está acabando y la primavera se va asomando en Poniente? Esto también podría ser el indicador de una nueva etapa en los siete reinos.



¿QUÉ SIGNIFICA LA PLANTA VISTA AL FINAL DE LA SERIE?

Esta escena de tan solo unos segundos podría significar que el crudo invierno llegó a su fin y que poco a poco la primavera se va haciendo presente en el Norte de Poniente y sería un nuevo comienzo para los salvajes que han decidido regresar a sus tierras para volver a su vida normal.



Pero si esto es verdad, podría ser inconsistente ya que teniendo en cuenta que el invierno apenas acaba de empezar durante las últimas temporadas de Game of Thrones, pero por otro lado este nuevo inicio tendría que ver con el fin del Rey de la Noche.



Cuando este monstruo murió, la maldición acabó, la regularidad climática y la esperanza se abren paso para el continente ficticio igual que esa plantita en la nieve.



Por otro lado, esto también podría significar que los productores nos quisieron hacer recordar que el último libro de la saga, que todavía no ha sido escrita por George R.R. Martin, tiene por título “Un sueño de primavera” y contará la historia de Game of Thrones luego de las grandes guerras y batallas por el trono de hierro.