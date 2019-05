"Game of Thrones": ¿Sophie Turner ya había anunciado el final hace un año?

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS]

La serie "Game of Thrones" llegó a su fin el pasado domingo 19 de mayo, ante una gran expectativa de los fans. Los showrunners y productores de la ficción hicieron todo lo posible para que no se filtren los capítulos ni el final de la serie. A pesar de los estrictos métodos que emplearon y las clausulas con los actores, en diferentes blogs y canales multimedia se conoció cómo terminaría la serie.

Según revelaron los actores de la serie, tuvieron guiones que se autodestruían apenas terminaban de ser leídos. Además, las parejas de los intérpretes también firmaron acuerdos de confidencialidad si se llegaban a enterar sobre el final de la ficción. Una de las actrices que reveló este método de seguridad fue Sophie Turner porque su esposo, Joe Jonas tuvo que firmarlo al enterarse cómo acababa la serie.

La actriz Sophie Turner fue muy cuidadosa de no revelar nada sobre el final de la serie durante las entrevistas promocionales que dio junto a su colega Maisse Williams, sin embargo, el año pasado se realizó un tatuaje que revelaría qué los cuatro hermanos Stark sobrevivían.

El junio de 2018, a través de la cuenta de Instagram de su tatuadora, se mostraba uno de los nuevos tatuajes que se había hecho en honor a su personaje y a la familia a la que pertenecía en la serie.



Tal como se aprecia en la imagen de Instagram, se trataba del lobo de la casa Stark, bajo el que podía leerse "el pack sobrevive".

En aquella époco, Sophie dio argumentos necesarios para indicar que no se trataba de un spoiler como muchos fans lo indicaban. "Mientras estaba pensando en hacérmelo, la gente me aconsejó que no lo hiciera porque parecía que estaba contando todo, pero no lo estaba haciendo. Es solo una cita de la temporada pasada", dijo en el programa de James Corden en junio del año pasado.

"Todos han creído que la manada realmente sobrevive, pero es solo una moraleja por la que me gusta vivir", negó por aquel entonces Turner.

La actriz ocultó bien que se trataba de un spoiler, sin embargo, tras la culminación de la serie, la joven compartió una foto en donde aparecen Arya Stark, Brank Stark y ella, junto al mismo mensaje: "el pack sobrevivió".