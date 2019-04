"Game of Thrones": Sophie Turner recuerda la muerte de Ned Stark

La actriz británica Sophie Turner recordó uno de los momentos más trágicos de la serie "Game of Thrones" en una entrevista exclusiva para la cadena de televisión HBO. La intérprete reveló que no imaginó que Ned Stark fuera asesinado tan pronto.

La intérprete de 23 años en la serie "Juego de tronos" encarna a Sansa Stark, una de las hijas del honorable Ned Stark (Sean Bean).

Sophie Turner indicó que uno de los momentos más fuertes que vivió mientras rodaba en "Game of Thrones" fue la muerte de su personaje favorito: Ned Stark.

"La escena más fuerte que no vi venir fue la muerte de Ned (Stark). Desde ahí supe que podría esperar cualquier cosa del show. Quizás matarían a otro de mis personajes favoritos", indicó.



Durante la entrevista, Turner indicó que ser parte de "Juego de tronos" le ha ayudado a crecer. "Esta no solo ha sido mi familia. Yo he crecido con esta gente, he cambiado como persona gracias a estas personas. Somos muy unidos. Separarnos será muy duro", comentó la estrella.

La joven actriz también mencionó que trabajar con Lena Headey fue genial porque siente que tuvo las mejores clases de actuación dramático con ella.

Sophie Turner habló sobre su experiencia en "Game of Thrones". (Video: HBO)

Finalmente, Turner se conmovió al hablar de los últimos días junto a sus colegas en "Juego de Tronos". "Ninguna producción será jamás como 'Game of Thrones'", afirma la joven actriz. "Son mi familia. Amo a estos chicos como hermanos y hermanas. Hemos pasado por muchas cosas. Creo que voy a extrañar mucho a la gente", concluyó.



Mira el tráiler de la última temporada aquí: