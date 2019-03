Sophie Turner reveló que se enamora "del alma y no del género" | FOTOS

La actriz británica Sophie Turner (23), quien interpreta a Sansa Stark en "Game of Thrones", cuenta los días para que los fans conozcan el final de la ficción. Como parte de la promoción de la serie, ha brindado entrevistas a diversos medios. En una reciente conversación con Rolling Stone habló sobre su vida personal, el amor y la sexualidad.



Sophie Turner, felizmente comprometida con el cantante Joe Jonas, indicó que siente que a pesar de ser bien joven ha vivido lo suficiente como para saber que el intérprete estadounidense es el amor de su vida.

"Creo que una vez encuentras la persona indicada, simplemente lo sabes. Siento que soy un alma mucho mayor de lo que soy en edad. Me siento como si hubiese vivido suficiente en esta vida para saberlo", señaló la actriz.



"Antes de prometerme con Joe (Jonas) estaba preparándome para ser una mujer soltera el resto de mi vida. Pero cuando encuentras a la persona adecuada simplemente sabes que es con quien vas a pasar el resto de tu vida", agregó.

También indicó haber conocido chicos y chicas como para saber cómo se siente en este mismo momento. "He conocido chicos como para saberlo, he conocido chicas como para saberlo […] Todos experimentamos, es parte de crecer. Me enamoro del alma, no del género", agregó. "En cualquier caso, todavía no termino de asimilar que estoy prometida. Me encanta. Y esto no significa que haya conseguido una meta especial, simplemente que he encontrado el lugar donde quiero quedarme para siempre", concluyó.



Sophie Turner y Joe Jonas, con quien anunció su compromiso en octubre de 2018, se casarán a mediados de julio, después del gran final de "Game of Thrones".