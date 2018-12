"Game of Thrones" ("Juego de tronos") es una serie de televisión basada en las novelas de “A Song of Ice and Fire” ("Canción de hielo y fuego"), del escritor estadounidense George R. R. Martin, y creada por David Benioff y D. B. Weiss para la cadena HBO. Luego del éxito de sus siete primeras temporadas, la expectativa por su entrega final es gigantesca en todo el mundo.

La octava y última temporada del drama de fantasía fue anunciada por HBO en julio de 2016 y según se sabe, abordará los acontecimientos de "The Winds of Winters" ("Vientos de invierno") y "A Dream of Spring" ("Sueño de primavera", título provisional del libro), los dos últimos títulos aún inéditos de la saga escrita por Martin.



A diferencia de las seis primeras temporadas, que tuvieron diez episodios, y de la séptima, de siete, la entrega final del show constará de tan solo seis capítulos, aunque serán episodios de mayor duración.



“Los episodios de la temporada 8 serán todos de más de 60 minutos. Estarán bailando alrededor de los números más grandes, eso lo sé con seguridad”, reveló el director David Nutter, uno de los realizadores más conocidos de "Game of Thrones".

El rodaje de la octava temporada de "Game of Thrones" comenzó oficialmente el 23 de octubre de 2017 y concluyó en julio de 2018. Los últimos capítulos aún se encuentran en fase de postproducción, aunque la campaña de marketing ya comenzó en Internet.

ÍNDICE











HISTORIA: ¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 8 DE "GAME OF THRONES"?



Al final de la séptima temporada de "Game of Thrones", mientras la reina Cersei Lannister traicionaba a Daenerys Targaryen y Jon Snow, y mientras Littlefinger (Aidan Gillen) era ejecutado en Winterfell (Invernalia), Jon y ‘Dany’ reconocían sus sentimientos y Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright) y Sam Tarly (John Bradley-West) descubrían la verdad sobre el ‘Rey en el Norte’.



Por su parte, los White Walkers (Caminantes Blancos) derribaban y cruzaban el muro por su lado más débil.



De acuerdo al último número de la revista Entertainment Weekly, la octava temporada de "Game of Thrones" comenzará en Winterfell y contará con algunas referencias al primer episodio. Daenerys y su ejército llegarán, y algunos personajes se conocerán por primera vez mientras que otros se reunirán con personajes con los que tienen "historias complicadas".

"Es acerca de todos estos personajes distintos encontrándose cara a cara para enfrentarse a un enemigo común, lidiando con sus propios pasados, y definiendo las personas que quieren ser ante una muerte segura. Es una temporada final increíblemente emocional, dramática, y agridulce, y creo que le hace honor a lo que (el autor George R.R. Martin) empezó, que es dar vuelta a este tipo de historia", explicó el coproductor ejecutivo Bryan Cogman.

La batalla contra el ‘Ejercito de la Noche’ ya ha sido catalogado la secuencia de acción más larga jamás filmada en televisión o en cine y la misma ha estado a cargo de Miguel Sapochnik, quien también se encargó de ‘Battle of the Bastards’, de la sexta temporada. El capítulo en mención fue grabado en dos meses y medio, aunque cuando lo idearon, Dan Weiss y David Benioff, los showrunners de "Game of Thrones", no solo pensaron crear la más grande batalla jamás vista en TV, sino buscaron insertar una serie de peleas más pequeñas entre los múltiples personajes que serán obligados a levantar sus armas.

Esta es la portada de noviembre de la revista Entertainmente Weekly (Foto: HBO) Esta es la portada de noviembre de la revista Entertainmente Weekly (Foto: HBO)

"Tener la batalla más grande no suena muy emocionante - de hecho, suena bastante aburrido. Parte de nuestro reto, y realmente, el reto de (Sapochnik) es como mantenerlo interesante... hemos estado dirigiéndonos hacia esto desde el inicio, son los vivos contra los muertos, y no puedes hacer eso en una secuencia de 12 minutos", dijo Benioff.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 8 DE "GAME OF THRONES"



El martes 13 de noviembre HBO compartió el primer teaser de la temporada final de "Game of Thrones". En el video se muestra un montaje de escenas de las últimas siete temporadas y se anuncia que abril es el mes elegido para el estreno de la última entrega.



La cuenta oficial en Twitter "Game of Thrones" compartió el clip acompañado del con el título, “Cada batalla. Cada traición. Todos los riesgos. Cada pelea. Cada sacrificio. Cada muerte. Todo #ForTheThrone”.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 8 DE "GAME OF THRONES"



Reparto Principal





Emilia Clarke como Daenerys Targaryen

Kit Harington como Jon Snow

Peter Dinklage como Tyrion Lannister

Nikolaj Coster-Waldau como Jaime Lannister

Lena Headey como Cersei Lannister

Liam Cunningham como Davos Seaworth

Sophie Turner como Sansa Stark

Maisie Williams como Arya Stark

Alfie Allen como Theon Greyjoy

Nathalie Emmanuel como Missandei

Gwendoline Christie como Brienne de Tarth

John Bradley como Samwell Tarly

Isaac Hempstead Wright como Bran Stark

Hannah Murray como Gilly

Rory McCann como Sandor "The Hound" Clegane

Iain Glen como Jorah Mormont

Conleth Hill como Varys

Carice van Houten como Melisandre

Jerome Flynn como Bronn

Joe Dempsie como Gendry

Kristofer Hivju como Tormund Giantsbane



Reparto de apoyo





Richard Dormer como Beric Dondarrion

Ben Crompton como Eddison Tollett

Hafþór Júlíus Björnsson como Gregor Clegane

Jacob Anderson como gusano gris

Daniel Portman como Podrick Payne

Rupert Vansittart como Yohn Royce

Marc Rissmann como Harry Strickland

El reparto principal y secundario será completado en las próximas semanas.

TEORÍAS DE LA TEMPORADA 8 DE "GAME OF THRONES"



La transformación de Daenerys



Un usuario de Reddit cree que Daenerys Targaryen mostrará su verdadero ser en la octava temporada de "Game of Thrones", al igual que lo hizo Joffrey Baratheon (Jack Gleeson). Al inicio “ella es amable, frágil y dulce, muy dulce. Pero luego, Daenerys nos sorprenderá y va a ser cruel egoísta y terrible. Ella romperá el corazón de la audiencia y nos mostrará lo tontos que somos por enamorarnos de un monstruo”.



Según esta teoría, Deanerys se volverá loca por el poder y se obsesionará con el Iron Throne (Trono de hierro).

Jon Snow sobrevive a la Larga noche



Un fan sugiere que una conversación entre Catelyn Stark (Michelle Fairly) y el Maester Lupin (Donald Sumpter) podría esconder una pista sobre el destino de Jon Snow. Maximus Nerdius, usuario de Reddit, escribió: "Estaba reviendo la escena en la que Catelyn Stark cuenta cuando Jon Snow se contagió de la viruela. Específicamente, la parte que me llamó la atención fue la parte en que ella dice que el Maester Luwin le dijo que 'si sobrevivía a la noche, viviría, pero que sería una noche muy larga'. La 'Larga Noche' fue la última vez que los White Walkers se presentaron durante la era de los héroes y aquí estamos justo al comienzo de otra larga noche al comienzo de otra era de héroes ...".



El usuario agrega que la escena no está en los libros, así que podría significar que Jon logrará sobrevivir a los White Walkers que hoy avanzan hacia el sur. Aunque, por supuesto, esa no es la única amenaza por la que debe preocuparse. Cersei Lannister (Lena Headey) todavía está sentada en el Iron Throne.

SPOILERS DE LA TEMPORADA 8 DE "GAME OF THRONES"



Los enigmáticos mensajes del elenco



Aunque Peter Dinklage no está revelando ningún detalle concreto sobre dónde terminará su personaje, Tyrion Lannister, en la temporada final de "Game of Thrones", sí hizo algunas sugerencias en una entrevista con Vulture. “Creo que (a Tyrion) se le dio una muy buena conclusión. No importa lo que sea, hasta la muerte puede ser una gran salida”, insinuó.



Asimismo, contó que el último día de grabación fue un momento difícil para todos, pero un integrante del elenco en especial estuvo más afectado, aunque no reveló su nombre, dijo que es uno de los actores más jóvenes y que prácticamente creció en el set de la exitosa serie de HBO.

“No diré su nombre ni el nombre de su personaje, pero uno de los jóvenes en el show terminó la temporada pasada y todos estaban destrozados. Esta persona había crecido en el programa, ¿sabes? Era un niño y ahora es un adulto. Es como si estuviéramos presenciando a esta persona diciendo adiós a su infancia. Sé que 'Game of Thrones' es solo un programa de televisión…pero fue nuestra vida”, contó Dinklage.

Por su parte, Sophie Truner, quien interpreta a Sansa Stark, dejó escapar algunos detalles. Según señaló, “muchos fans estarán decepcionados y muchos estarán en la Luna. Creo que será realmente interesante ver las reacciones de la gente, pero para mí leer el guion fue desgarrador”.

Maisie Williams confesó que pese al cariño que le tiene a Arya, despedirse de "Game of Thrones" no fue algo triste para ella, ya que el rodaje de la temporada final fue extenuante. En su ultimo día dijo, “termine en la escena perfecta. Estaba sola, ¡Impactante! Arya siempre está sola”.

Para Emilia Clarke ha sido difícil asimilar el final de "Game of Thrones", la actriz explicó a Vanity Fair que cuando terminó de grabar la escena final de la historia de su personaje, se sintió “extraña”. “Me alteró. Saber que me queda un sinsabor…”.

¿Vuelve Ghost?



El director de cine y televisión David Nutter respondió las preguntas de los fans el martes 13 de noviembre de 2018 en una sesión 'Ask Me Anything' en Reddit. Un fanático le preguntó si habría dire wolves, los enormes compañeros lobo de la familia Stark, en la octava temporada. Nutter respondió: "Bueno, tengo que decir que verás a un lobo en la octava temporada. Eso es todo lo que puedo decir".

Tal vez esto signifique que Ghost aparecerá nuevamente. La última vez que lo vimos fue cuando acompañó a Jon Snow a Winterfell después de que este regresara de la muerte.

¿Tormund está vivo?



En el episodio final de la séptima temporada, Tormund Giantsbane (Kristofer Hivju) y Beric Dondarrion se encontraban en la parte superior del Muro (The Wall) cuando el dragón de hielo atacó, dejando la duda de si aún continúan con vida. Los fanáticos reportaron que Kristofer Hivju, el actor que interpreta a Tormund, llegó a Belfast, Irlanda, junto con otros miembros del elenco, cuyos personajes definitivamente no están muertos, para una lectura de guion.

Aunque algunas de las fotos se eliminaron rápidamente de Instagram, los seguidores de la serie confían que Tormund y Brienne volverán a encontrarse en la entrega final.

Kristofer Hivju, Ben Crompton, Iain Glen, Isaac Hempstead, Kit Harrington, Emilia Clarke, John Bradley arrive in Belfast for the table read. pic.twitter.com/GJrZnhWN4X — Saitama (@iDexterDisciple) 9 de octubre de 2017

FECHA DE ESTRENO DE LA TEMPORADA 8 DE "GAME OF THRONES"



Mediante un breve video de apenas 30 segundos en el que se muestran las escenas más impactantes de "Game of Thrones", HBO dio a conocer que la octava y última temporada se estrenará en abril del 2019.



Con esta fecha se confirma lo que la actriz Maisie Williams reveló meses atrás en conversación con el diario británico Metro. “Terminamos de grabar en diciembre y emitimos nuestro primer episodio en abril (de 2019)”.

SPIN-OFF DE "GAME OF THRONES"



El spin-off de "Game of Thrones" está siendo desarrollado por Jane Goldman y George R.R. Martin, el autor de "A Song of Ice and Fire’"("Canción de hielo y fuego"), como la primera de varias series potenciales ambientadas en el mundo de Westeros.



La precuela de "Game of Thrones" aún sin título se lleva a cabo miles de años antes de los eventos de la serie principal. Narra el descenso del mundo desde la Edad de Oro de los Héroes hasta su hora más oscura. Y solo una cosa es segura: desde los horribles secretos de la historia de Westeros hasta el verdadero origen de los White Walkers, los misterios del Este hasta los Starks de la leyenda … no es la historia que creemos conocer.

Casey Bloys, jefe de programación de HBO, aseguró que la guionista Jane Goldman “no desarrolló el piloto queriendo responder todo acerca de 'Game of thrones'. Era la historia que le hablaba (…) Va a ser muy diferente porque se desarrolla hace 8.000 años”.

Este salto en el tiempo hará que la serie se ubique en “un escenario muy diferente, una época muy diferente en Westeros. Se sentirá diferente pero aun así será 'Game of Thrones'”, dijo Bloys en agosto.

Para conocer todos los detalles del spin-off del drama de fantasía, revisa la ficha de "The Long Night" AQUÍ.

¿CÓMO VER "GAME OF THRONES" ONLINE GRATIS?



A través de HBO Go podrás ver todas las temporadas de "Game of Thrones" gratis online en tu tiempo libre y desde el lugar que te encuentres. Para que conozcas los beneficios de estar suscrito, este servicio streaming te permite acceder GRATIS a su catálogo y disfrutar el contenido por un mes. Pasado este periodo de prueba el usuario es libre de cancelar la suscripción.



Solo necesitas tu cuenta de Google Play o App Store y una tarjeta de crédito o débito. Lo ideal sería que te inscribas cuando se estrene la octava temporada de "Game of Thrones".