"Game of Thrones": temporada final alista gran encuentro de personajes

La temporada final de "Game of Thrones" se encuentra en plena producción, pero ello no impide que cada cierto tiempo surjan nuevas informaciones en torno a la popular serie de HBO.

Uno de los reportes más recientes proviene de Watchers on the Wall, sitio web dedicado exclusivamente a "Game of Thrones", el cual reporta que hay una gran reunión de actores de la serie en Sevilla.

Más específicamente, se hace referencia a Itálica, antigua locación romana que muchos reconocen por ser Pozo Dragón en la producción de HBO. Masie Williams, quien hace de Arya, estuvo a pocos minutos de la localidad, lo que daba a entender que su personaje estaría cerca de Cersei Lannister en la próxima temporada.

Ahora han surgido nuevos reportes que señalan que Peter Dinklage, su doble y la doble de Sophie Turner también han arribado a Itálica. De hecho, hay una fotografía de los dos últimos en las ruinas romanas.

Ayer fue un día grande , la suerte de tener al equipo de juego de tronos en casa .😃 pic.twitter.com/m2qxepIbZ1 — Ángel León . (@chefdelmar) 9 de mayo de 2018

Aunque no se ha confirmado, hay información que señala que Kit Harrington (Jon Snow), Sophie Turner (Sansa Stark), Isaac Hempstead Wright (Bran Stark), Gwendoline Christie (Brienne de Tarth) y John Bradley-West (Samwell Tarly) han sido vistos tomando vuelos a Sevilla.

Todo esto apunta a que podría haber una gran reunión en la octava temporada de "Game of Thrones" entre los miembros restantes de la familia Stark y otros personajes ligados a esa casa noble.

Eso ubicaría a los Stark bastante cerca de Cersei Lannister, responsable de buena parte de sus pesares. Jon Snow ha sido el último en ver a la actual reina en funciones, aunque fue en medio de las negociaciones entre esta y Daenerys Targaryen.