"Game of Thrones" temporada final: las fotos inéditas del detrás de cámaras

No muchas series pueden darse el lujo de terminar en su momento de mayor popularidad. Pero "Game of Thrones" de HBO lo hizo y desde el último domingo no es más que un recuerdo.

A propósito del final, HBO reveló por medio de la revista Entertainment Weekly cuatro nuevas fotos del detrás de cámaras donde se aprecia a los actores en diversas circunstancias; incluyendo momentos de relajación.

Por ejemplo, una de las nuevas fotos de "Game of Thrones" muestra a los actores Kit Harington (Jon Snow), Sophie Turner (Sansa Stark), Maisie Williams (Arya Stark) e Isaac Hempstead-Wright (Bran Stark) durante un momento en la grabación del cuarto episodio de la temporada final.

Otra imagen muestra a Harington y Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), quienes aparecen junto a los showrunners David Benioff y D.B. Weiss en la escena más crucial del último episodio.

Emitida desde el 2011 al 2019, "Game of Thrones" de HBO contó la historia de los Siete Reinos de Westeros, territorios en constante disputa. Mientras los humanos se mataron entre ellos, en la frontera norte se prepara una invasión sobrenatural.

En las últimas temporadas, esta invasión es enfrentada por Jon Snow y Daenerys Targaryen; quienes, una vez solucionado el mayor del os problemas, deben afrontar problemas incluso mayores.

DATO

Puedes ver todos los episodios de "Game of Thrones" por medio de HBO.